金湖海灘花蛤季連假連嗨3天！楊鎮浯：明年打造藍眼淚基地

金門金湖花蛤季揭幕，在成功海灘舉行的沙灘足球，小朋友開心奔馳，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

2022/10/08 22:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門2022金湖海灘花蛤季今晚7點在成功海灘熱鬧揭幕，一連舉辦3天，縣長楊鎮浯盛讚金湖鎮長陳文顧把當地觀光推動得有聲有色，他也預告，明年將斥資5000萬元在金湖鎮新湖漁港打造「藍眼淚基地」，金湖鎮的觀光會越來越好。

楊鎮浯說，陳文顧任內推出「喊泉」、「新市里燈光」、「9宮格」、「100年陳景蘭洋樓」及10月1日、2日為花蛤季暖身的陳景蘭雷射光雕，還有已成金門代表性觀光活動之一的花蛤季，都非常受歡迎。

他說，縣府在推動金湖鎮的觀光也是不遺餘力，前一陣子在西洪園區的無人機、恐龍主題的星光節，已經有好幾萬人次的鄉親和遊客造訪，接下來，縣府預計明年斥資5000萬元，規畫在新湖漁港打造1座「藍眼淚」基地，夏興村也將規畫1處觀賞星星的中心；把這些構想結合起來，會讓金湖鎮的觀光越來越好。

金湖鎮公所說，金湖花蛤季即日起到10月10日每天下午4點到晚上10點於成功出海口廣場及周邊，將有歌唱比賽決賽、小天使選拔賽決賽、金CHILL演唱會、沙灘球類活動、親子比賽DIY、市集活動。還邀請金曲歌王許富凱、金曲歌后彭佳慧分任開場及壓軸演唱歌手，更有木曜四超玩女神溫妮、創作才女魏嘉瑩、文青歌手王立言、電音女神-DJ Veena、柔情女聲甲子慧、鋼琴詩人黃霆睿、百變天王梅東生、活力美少女Yui將帶來精彩表演。

金門金湖花蛤季登場，隨著疫情平穩，民眾心情也跟著解放，成功海灘岸邊排滿解「脫」的各式鞋子。（記者吳正庭攝）

金門金湖花蛤季登場，不僅海灘熱鬧，岸上的各式零嘴、小吃攤位也是人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

金門金湖花蛤季登場，成功海灘伴隨著夕照下的碉堡，風景迷人。（記者吳正庭攝）

金曲歌王許富凱現身金湖花蛤季。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左八）、立委陳玉珍（左六）、行政院金馬聯合辦公室執行長翁明志（左九）、金湖鎮長陳文顧（左七）、鎮民代表會主席蔡乃靖（左五）等人為花蛤季揭開序幕。（記者吳正庭攝）

金門金湖花蛤季登場，不僅海灘熱鬧，岸上的各式宣導攤位也是人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

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