為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    金湖海灘花蛤季連假連嗨3天！楊鎮浯：明年打造藍眼淚基地

    金門金湖花蛤季揭幕，在成功海灘舉行的沙灘足球，小朋友開心奔馳，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季揭幕，在成功海灘舉行的沙灘足球，小朋友開心奔馳，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

    2022/10/08 22:56

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門2022金湖海灘花蛤季今晚7點在成功海灘熱鬧揭幕，一連舉辦3天，縣長楊鎮浯盛讚金湖鎮長陳文顧把當地觀光推動得有聲有色，他也預告，明年將斥資5000萬元在金湖鎮新湖漁港打造「藍眼淚基地」，金湖鎮的觀光會越來越好。

    楊鎮浯說，陳文顧任內推出「喊泉」、「新市里燈光」、「9宮格」、「100年陳景蘭洋樓」及10月1日、2日為花蛤季暖身的陳景蘭雷射光雕，還有已成金門代表性觀光活動之一的花蛤季，都非常受歡迎。

    他說，縣府在推動金湖鎮的觀光也是不遺餘力，前一陣子在西洪園區的無人機、恐龍主題的星光節，已經有好幾萬人次的鄉親和遊客造訪，接下來，縣府預計明年斥資5000萬元，規畫在新湖漁港打造1座「藍眼淚」基地，夏興村也將規畫1處觀賞星星的中心；把這些構想結合起來，會讓金湖鎮的觀光越來越好。

    金湖鎮公所說，金湖花蛤季即日起到10月10日每天下午4點到晚上10點於成功出海口廣場及周邊，將有歌唱比賽決賽、小天使選拔賽決賽、金CHILL演唱會、沙灘球類活動、親子比賽DIY、市集活動。還邀請金曲歌王許富凱、金曲歌后彭佳慧分任開場及壓軸演唱歌手，更有木曜四超玩女神溫妮、創作才女魏嘉瑩、文青歌手王立言、電音女神-DJ Veena、柔情女聲甲子慧、鋼琴詩人黃霆睿、百變天王梅東生、活力美少女Yui將帶來精彩表演。

    金門金湖花蛤季登場，隨著疫情平穩，民眾心情也跟著解放，成功海灘岸邊排滿解「脫」的各式鞋子。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，隨著疫情平穩，民眾心情也跟著解放，成功海灘岸邊排滿解「脫」的各式鞋子。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，不僅海灘熱鬧，岸上的各式零嘴、小吃攤位也是人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，不僅海灘熱鬧，岸上的各式零嘴、小吃攤位也是人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，成功海灘伴隨著夕照下的碉堡，風景迷人。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，成功海灘伴隨著夕照下的碉堡，風景迷人。（記者吳正庭攝）

    金曲歌王許富凱現身金湖花蛤季。（記者吳正庭攝）

    金曲歌王許富凱現身金湖花蛤季。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（左八）、立委陳玉珍（左六）、行政院金馬聯合辦公室執行長翁明志（左九）、金湖鎮長陳文顧（左七）、鎮民代表會主席蔡乃靖（左五）等人為花蛤季揭開序幕。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（左八）、立委陳玉珍（左六）、行政院金馬聯合辦公室執行長翁明志（左九）、金湖鎮長陳文顧（左七）、鎮民代表會主席蔡乃靖（左五）等人為花蛤季揭開序幕。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，不僅海灘熱鬧，岸上的各式宣導攤位也是人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

    金門金湖花蛤季登場，不僅海灘熱鬧，岸上的各式宣導攤位也是人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台唯二「柯華葳數位愛的書庫」 金門啟用
    2022/10/05 23:01

    全台唯二「柯華葳數位愛的書庫」 金門啟用
    1枚郵票1分情！金門莒光樓70周年特展 老兵當年暖舉曝光
    2022/10/05 22:50

    1枚郵票1分情！金門莒光樓70周年特展 老兵當年暖舉曝光

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    金湖海灘花蛤季首辦光雕 秀金門「百年建築時尚進化」
    2022/09/29 21:46

    金湖海灘花蛤季首辦光雕 秀金門「百年建築時尚進化」
    斥資近2000萬 金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復開工
    2022/09/28 22:57

    斥資近2000萬 金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復開工

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    金門「尋找風獅爺」國際化 年底可望包機直航沖繩尋「獅」
    2022/09/21 21:25

    金門「尋找風獅爺」國際化 年底可望包機直航沖繩尋「獅」
    力推垃圾減量！ 金門超商等17據點出借「獺金杯」
    2022/08/16 20:49

    力推垃圾減量！ 金門超商等17據點出借「獺金杯」
    金門縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播