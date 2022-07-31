全國首例！男瘋狂追求已婚女 非家暴法身分違跟騷保護令收押

金門警方將跟騷現行犯逮捕帶回分局。（金門縣警察局提供）

2022/07/31 00:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天表示，1名女性被害人日前指控，遭A男自今年3月起瘋狂追求，送花、送禮、門外監視觀察，以致被害人不堪其擾，雖明確表示拒絕，更遭以言語恐嚇等方式反覆持續騷擾；警方表示，A男於該女依跟騷法取得保護令生效後，仍持續騷擾被害人，警方7月29日將全案依違反跟騷保護令移送金門地檢署，檢方向法院聲請羈押獲准。

金門縣警局表示，「跟蹤騷擾防制法」聲請保護令分為「未符合家暴法身分」、「符合家暴法身分」；此金門案例與6月初宜蘭發生第1起依違反跟騷法聲押獲准案例不同，金門案例女性被害人與加害男子非屬家庭成員關係，而非家暴法家庭成員關係在跟騷法實行前是無法聲請保護令，此案女性受害人依據「未符合家暴法身分」取得保護令，更符合跟騷法保護女性的精神；根據警政署資訊，金門是「未符合家暴法身分」依跟蹤騷擾保護令建請羈押獲准的全國首例縣市。

縣警局表示，該女性被害人於6月1日跟騷法實施首日，即至縣警局金城分局提告跟騷，分局當天核發書面告誡A男，未婚的A男6月間又多次至已婚的被害人家中對被害人全家叫囂騷擾，被害人至金城分局聲請保護令，保護令核發後7月23日至28日間，A男又多次反覆實施騷擾行為，造成被害人心生畏懼。

被害人28日再向警方求助，金城分局派員到場後確認A男已涉違反跟蹤騷擾保護令罪嫌，依現行犯當場逮捕，並依違反跟蹤騷擾保護令罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦，經檢方向法院聲請預防性羈押獲准。

縣警局指出，6月1日上路的「跟蹤騷擾防制法」，明定跟騷行為得處1年以下有期徒刑，或併科10萬元以下罰金，另外，若嫌疑重大且可能反覆實行，可聲請預防性羈押。

金門縣警察局局長廖高江呼籲，民眾如遇到跟騷行為，要立刻報警，在能力範圍許可下做適度的蒐證，例如用手機拍攝或錄下對方的不當舉動或聲音，或是把傳送的不雅訊息截圖保存下來，交給警方偵辦，警方絕對落實執法，充分保護民眾人身安全。

「跟蹤騷擾防制法」聲請保護令分為「未符合家暴法身分」、「符合家暴法身分」。（金門縣警察局提供）

警方說明跟蹤騷擾行為種類。（金門縣警察局提供）

警方強調，警方偵辦跟騷法絕對落實執法，充分保護民眾人身安全。（金門縣警察局提供）

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