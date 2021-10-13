金門入境快篩站暫功成身退 工作人員難忘當初有家歸不得

金門縣長楊鎮浯（左一）由縣衛生局長李錫鑫（左二）陪同，趁快篩站熄燈前，到機場慰問工作人員。（記者吳正庭攝）

2021/10/13 23:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門機場入境快篩站10月14日起撤站，明天起到金門的旅客可以免快篩、直接入境，縣長楊鎮浯今晚專程到尚義機場，感謝快篩動線同仁的辛苦及金門航空站、航空公司的配合，對於「駐站」將近141天的工作人員，心裡更如釋重負。

金門縣政府5月23日「公告」，5月24日起搭機至金門旅客須持3日內PCR陰性報告，否則落地就要快篩，未料，24日凌晨就遭中央以不符法令，未充分說明為由撤銷公告，縣府則強調，事前即已表達意見，絕無違法。尷尬的是，隸屬交通部民航局的金門航空站主任洪念慈被夾在中間，快篩站拆與不拆？第一時間要扛住長官壓力，又要面對縣長楊鎮浯指責，他坦言，當時真是「兩難」。

所幸，所有的「誤會」都在包容和協調下雲淡風輕，5月26日快篩站啟動。

快篩站啟動時，正是疫情撲朔期，對於醫療能量不足的金門，幾乎視疫情為「絕症」；臨時才投入快篩站的人員，剛開始在沒有足夠的衛教和防護下，天天要在第一線面對數百名不知是否染疫的旅客，心中的惶恐和不安更不足為外人道。

在公部門服務的女工作人員，在6月某天最後一班下機旅客中，遇到1名快篩陽性的旅客。她曾經向友人說，當時雖已下班，但她開著車停在家門口不遠處，想著家裡的小孩和年邁的父母，既不敢下車也不敢進門，就是深怕自己也成了帶原者，她待在車裡2個多小時，眼眶已不知溼了多少回。

縣府要說動旅客入境「自願」快篩，也是件很「硬」的差事，包括遇上「很有想法」的老師或是抵金門支援的醫師，還有自稱遊遍國外的觀光客，多會端出「誰規定一定要快篩的？」理由，常在線上遇到疑難雜症的縣府觀光處科長顧克亞、民政處科長蔡建鑄，只能拿出「請幫幫金門」做最後的軟化劑。

縣長楊鎮浯今晚由縣衛生局長李錫鑫陪同到金門航空站，在快篩站熄燈的前一刻，再次感謝整條快篩動線上包括警察同仁在內的努力，也感謝所有返金鄉親及旅客的包容，4個月下來「不容易」，大家共同為守護金門「零確診」付出。許多工作人員說，只能用一個「爽」字形容。

金門縣政府統計，5月26日在金門機場設置篩檢站至10月13日止，到站旅客共計8萬5517人，在台灣端篩檢人數為5萬9087人，於金門端篩檢人數為1萬5152人。其中快篩陽性者計38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

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金門快篩站今晚執行快篩任務後，暫時吹熄燈號。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左二）趁快篩站熄燈前，到機場慰問工作人員之一的支援醫師郭彥良（前右）。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左二）前往機場，向立榮航空金門站主任陳連澄（右一）、華信航空金門站經理黃世賢（右二）表達謝意。（記者吳正庭攝）

金門縣政府民政處科長蔡建鑄拿著機票和快篩範本，再一次提醒入境旅客備齊資料。（記者吳正庭攝）

金門縣政府民政處科長蔡建鑄拿著機票和快篩範本，再一次提醒入境旅客備齊資料。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左七）與快篩團隊人員留下快篩站熄燈前的合影。（記者吳正庭攝）

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