大武崙沙灘 非法業者占地出租陽傘、帳篷

基隆大武崙沙灘有非法業者占地，出租陽傘等戲水設施。（記者盧賢秀攝）

2024/09/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕墾丁翻版！基隆市大武崙沙灘每逢假日沙灘擠滿人潮，合法商家指控不合法業者占用沙灘，出租陽傘、帳篷，導致合法業者沒生意，也影響民眾沙灘戲水。但因目前土地屬未登錄國有地，無法開罰，將先會同北觀處、警方進行聯合取締，市府完成撥用、登錄程序後，將盡速訂定自治條例管理。

基市府：土地撥用登錄後可開罰

大武崙沙灘夏季戲水人潮多，沙灘卻出現亂象，包括烤肉、搭帳篷、外地業者違規營業，導致當地合法商家沒生意，議員吳驊珈接獲陳情，昨天與市府產業發展處等相關單位前往會勘。吳驊珈說，合法經營的商家都遵守規則在營業範圍內經營，跟墾丁一樣，很多不合法業者違規設置陽傘，還有人在沙灘露營、烤肉，打一九九九反映卻無法獲得解決，對合法商家非常不公平。

合法商家表示，假日沙灘有一半是不合法業者提供的陽傘、帳篷，讓合法的業者相當無奈。

基隆市政府產發處副處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘目前由北海岸及觀音山國家風景區管理處和基隆市府共同管理，沙灘由市府維管，包括清潔、人員安全維護，但因土地是未登錄國有地，必須完成土地撥用登錄的程序後，盡速訂定自治條例管理。

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