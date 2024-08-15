基隆電動車永景案爭議 議會要查契約書

基隆市議會昨討論電動機車專案辦公室招標案爭議，市府雖已與得標廠商永景公司解約，議會仍要求市府提供相關契約書。（記者盧賢秀攝）

2024/08/15 05:30

綠議員質疑評選過程不公、違法轉包 市府︰有缺失無不法 已解約

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天專案討論市府多項標案缺失，多位議員質疑電動機車專案辦公室永景案、政策推廣大使楊寶楨案，招標過程有問題，要求市府追究責任。對此，市府均宣稱有缺失但無不法，環保局已與永景公司解約，均未付款，楊寶楨案則是承辦科不甚嫻熟採購相關流程與要件，致採購案有缺失，已要求改善。不過，議會最後仍決議要求市府將永景案契約書提供給市議會進行調查。

楊寶楨案 市府指承辦科不嫻熟流程

基隆市議會昨天討論永景案、政策推廣大使、七堵大華段國有土地設收費停車場使用補償費等多項引發爭議的標案，其中電動機車政策朝令夕改，專案辦公室招標案更遭議員質疑評選過程不公。

客服專線 竟是謝國樑「御用公關」總機

民進黨議員張顥瀚今年三月發現，市府電動機車專案辦公室的聯絡電話，竟是幫市長謝國樑競選的威肯公關公司總機，得標廠商永景公司負責人是威肯公司離職員工，公司才成立不到一百天，資本額僅一百萬元卻得到七百五十萬元的標案，質疑違法轉包、評選過程涉及不公。

環保局︰永景人力不足 解約未付款

環保局長馬仲豪表示，設置專案辦公室是為了協助市府回覆民眾申請公益青年電動機車的相關問題，市府後續也發現永景公司人力不足，已與該公司解約，也未支付任何款項。市府政風處指出，經調查尚未發現違法情事。

綠營︰應追究永景無法履約責任

議員張顥瀚、洪森永、吳驊珈、張之豪等人質疑永景案的標案內容有問題，除與該公司解約外，還應追究該公司無法履約的責任，並要求市府提供契約書。

但議員藍敏煌等認為，既無違法就不需再討論，藍綠議員為了要不要提供永景案契約內容一度爭執，最後決議要求環保局十九日前，將永景案契約書提供給市議會調查。

至於楊寶楨的勞務採購，政風處指承辦科不甚嫻熟採購相關流程與要件，致採購案有缺失，已要求改善。張顥瀚等人批市府竟將責任推給一個科長。

謝國樑表示，永景或政策推廣大使案，市府都尊重政風處的意見，議員的意見和指導，他也虛心接受。

編列1500萬元鋪人工草皮 也挨批

此外，有關市府編列一千五百萬元施作人工草皮暨地坪改善工程，引起外界批評，尤其是表演藝術中心前的人工草皮，市府工務處長陳耀川表示，目前預算尚未執行，將著重於人行道、廣場、道路等地坪改善優先。

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