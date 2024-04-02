基隆電競賽砸443萬只獲66讚 挨批成效差

基隆市政府斥資443萬餘元舉辦電競比賽，官方臉書粉專只有66個讚、127個追蹤，執行成效受質疑。圖為實體賽情況。 （基隆市政府教育處提供）

2024/04/02 05:30

市府︰規模比照六都 臉書粉專有3.4萬人瀏覽

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府在三月三十日舉辦「星光電競大賞『基隆盃：為愛而戰』」電競比賽，民進黨基隆市議員施偉政昨天批評說，此案的決標金額四四三萬餘元，但官方臉書粉絲專頁竟然只有六十六個讚、一二七個追蹤，市府花公帑卻換來如此的執行成效；對此，基隆市教育處副處長徐嬿立說，這項電競賽的規模比照六都，從今年一月下旬至三月底，臉書粉專有三萬四千人瀏覽，已透過電競比賽行銷基隆。

代言協拍行銷廣告 觀看不到千人

施偉政指出，這項電競比賽從海選一直到四強賽都是在線上舉辦，直到冠亞軍戰才有實體比賽，邀請代言協辦的電競選手團體DCG協助基隆拍攝城市行銷廣告，線上也只有不到一千人次觀看，執行成效令人質疑。

施偉政︰不如改善營養午餐人力

他批評說，在預算審查中並未審查到這一筆，與其花四四三萬多元舉辦成效不彰的電競比賽，不如用在學生課後輔導或改善營養午餐的烹飪人力不足、提升供餐品質上，他質疑市府是不是又拿公帑來照顧「謝友友」？

徐嬿立表示，這項比賽的規模對比外縣市以往舉辦的電競賽，招標金額並無不妥，二○二一年高雄市舉辦的電競活動，預算規模約五九○萬元，二○二三年台北市與台中市舉辦類似的電競比賽，預算都超過四五○萬元。

她說，這項電競賽的標案共有上昇整合行銷、啟點行銷兩家業者投標，評選結果由啟點行銷得標，相關採購資訊都在政府電子採購網公告，預算編列是以教育基金超支併決算方式辦理。

徐嬿立指出，標案的執行內容包括從海選比賽一直到決賽，決賽規模是按照國內最大電競賽事「六都盃」的規格打造，包括官網架設、賽事獎金、主副裁判、轉播、場地設備、專業主播賽評等，在電競賽事之外，也辦理電競產業入校宣導，並搭配兒童藝術節進行電競攤位展覽，推廣電競產業。

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