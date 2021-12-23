林右昌︰公投與市長選舉是兩回事

2021/12/23 05:30

4項同意票都多於不同意票 林︰因警惕加倍努力 未嘗不是好事

〔記者盧賢秀／基隆報導〕公投結果揭曉，在民進黨執政的基隆市，四項的同意票都多於不同意票，TPOC台灣議題研究中心分析說，基隆市在民進黨執政七縣市的公投聲量倒數第一，明年市長選舉浮現「綠地變藍天」的隱憂；市長林右昌昨表示，公投與市長選舉是兩回事，若因此有所警惕而加倍努力，對明年選舉也未嘗不是好事。

台灣議題研究中心指出，民進黨從十月底啟動公投宣講以來，林右昌的網路聲量三．二五萬則，公投相關聲量只有三一一九則，他個人聲量高峰出現在十月底，熱門話題是因為基隆捷運槓上台北市長柯文哲，林右昌與柯文哲爭辯並未帶動基隆市選情，也導致他未因公投累積更多政治能量，基隆市綠營的網路聲量不振，與二○一八年縣市長選舉結果相比，基隆市的不同意票只有當初林右昌得票數的五成五至五成八。

林︰7年來從末段班提振到前段班

林右昌回應說，蔡英文總統對基隆建設大力支持，帶動基隆進步與發展，全國有目共睹，基隆這七年來也從末段班提振到前段班，負債從一二四億元大幅降到七十六億元，這都是基隆市從來沒有過的光榮感，「如何延續基隆的進步發展，下屆民進黨市長候選人應該提出城市發展願景，並爭取跨黨派與中間選民的支持，才是關鍵。」

蔡適應服務處︰公投是對事不對人

民進黨內有意參選下屆市長的立法委員蔡適應，透過服務處主任林明智回應說，公投是對事不對人，結果可作為未來努力的參考，蔡英文最挺基隆建設，林右昌的施政表現也有目共睹，蔡適應會持續做好政策溝通、反映民意。

民進黨籍市議員童子瑋、張顥瀚和鄭文婷表示，過去一個月的時間，每位黨公職人員都付出很多心力宣講「四個不同意」，不能單從網路聲量的數據來評價黨公職人員的辛苦付出，更何況，公投與縣市長選舉的本質截然不同，基隆市政發展在這些年受到市民很多肯定，多數市民的心中已漸漸沒有藍綠之分，選民在乎的是下屆市長有沒有真正做事、能不能為基隆帶來願景，團結的民進黨以符合民意的政策、議題說服選民，才能打贏明年的市長選戰。

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