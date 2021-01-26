基隆觀光新亮點 望海巷景觀橋3月完工

基隆市長林右昌昨天視察中正區望海巷跨海景觀橋，盛讚完工後將成為北台灣最美的觀光廊帶。（記者俞肇福攝）

2021/01/26 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕為串聯新北市與基隆市的環台自行車道，基隆市政府在中正區望海巷打造長約170公尺的跨海景觀橋，目前工程進度達96％，基隆市長林右昌昨天視察表示，景觀橋銜接新北市水金九地區與基隆海洋科學館，預計3月初完工，未來可360度觀看無敵山海美景，打造北台灣最美麗的觀光廊帶。

林右昌︰可360度賞山海美景

林右昌指出，基隆市及新北市自行車道改善完成後，透過望海巷跨海景觀橋銜接，讓基隆最夯的潮境公園、海科館等景點，和新北市的水金九、東北角風景區連成一氣，這也是新北、基隆觀光合作的最佳案例。

串接新北基隆環台自行車道

產業發展處處長黃駿逸表示，基隆市府推動望海巷海灣串聯計畫，打造「望海藍帶鐵馬道」，前段自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，長約140公尺，自行車道以「外掛」方式施工；後段八斗子車站到望海巷濱海遊憩中心，長約250公尺，為平面自行車道，已在2020年3月開放使用。

望海巷跨海景觀橋工程2019年12月28日開工，原定今年1月底完工，但因施工期間連續降雨1個多月，工期延誤；黃駿逸說，景觀橋是銜接前後段的最後一哩路，完工後可串聯長潭漁港及望海巷漁港親水空間，結合生態旅遊觀光及休閒漁業等活動，吸引遊客造訪體驗。

林右昌說，未來將拓寬長潭里道路，改善潮間帶潛水設施，在長潭漁港設立服務中心，吸引水金九遊客一路玩到八斗子車站、潮境公園，帶來更多觀光人潮。

基隆市政府在中正區望海巷打造長約170公尺的「跨海景觀橋」。（基隆市政府提供）

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