民生問題政治化 基隆議員施偉政要藍營勿模糊焦點

基隆市中和路騎樓停放機車遭檢舉，3天開了300多張罰單。（資料照，記者盧賢秀攝）

2024/12/30 16:58

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市大慶大城社區騎樓最近頻遭人檢舉，3天內就開了300多張罰單引起民怨，民進黨市議員施偉政怒批，國民黨斷章取義、攻擊他對騎樓停車看法雙標，這就是國民黨標準民生問題，政治化體現，籲別再模糊焦點，應專注市政、互相合作，而不是政治口水。

施偉政指出，日前基隆中和路168巷13弄因許多住戶機車停放騎樓被舉發開單，經他反映後，國民黨於26日開記者會並在網路製作圖卡，內文寫到2023年反對騎樓停車，2024卻支持騎樓停車，攻擊他對騎樓停車看法雙標。

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施偉政於今日召開記者會還原，2023年5月9日市府指定騎樓停車區域公告一出，立即接獲陳情，安一路有機車停放自家住宅前騎樓被開了5張白單，這個新聞與今年12月25日所反映事項如出一轍，何來雙標？他怒批，「為何國民黨有這個想法，可來批評民意代表反映地方事務，更想問國民黨，大慶大城社區住戶被開紅單是贊成還是不贊成？」請國民黨說明清楚。

施偉政表示，在騎樓停車政策一直在議會不斷討論，過去他主張「只要騎樓能讓行人、輪椅族有安全、通行距離，可適當開放給民眾，這也是另一種使用方式。」不論是停車，或是緩解基隆許多空間不足問題，但是國民黨選擇斷章取義，讓民生問題來政治化，直呼國民黨「太有趣了。」

施偉政更批藍營，站在市議員角度監督市政，這是合理、更是他應該做的事，所以麻煩國民黨的基隆黨部別再模糊焦點，應專注市政、互相合作，來解決市民問題，並不是用政治口水，讓市民繼續生活在痛苦之中。

基隆市議員施偉政怒批，國民黨斷章取義、攻擊他對騎樓停車看法雙標。（資料照，記者盧賢秀攝）

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