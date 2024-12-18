基隆之光！ 副市長邱佩琳表揚285名藝文傑出師生

基隆市副市長邱佩琳表揚285名藝文傑出師生。（基隆市政府提供）

2024/12/18 18:56

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府今（18）日在暖暖國小，由副市長邱佩琳代表市長謝國樑，表揚285名在藝文領域表現傑出的師生。邱佩琳表示，學生的各類藝文作品展現出基隆特色，謝國樑近年推動城市美學，她也積極推動候車亭更新，希望讓整個基隆變得更漂亮，期許今天獲獎的同學們在師長們的投入與支持之下，追尋自己的夢想，未來在更多的領域發光發亮。

此次頒獎典禮由語文競賽拉開序幕，基隆市共計有81名選手於市賽脫穎而出，代表基隆參加11月底的全國賽，與各縣市的好手同場角逐，並且奪下12項特優、52項優等、13項甲等的佳績；另美術比賽成績也不錯，七大類組全市共有1098件作品參賽，市賽獲第一名者計有36人，並選出213件作品代表基隆角逐全國賽，獲獎作品計35件，為基隆奪得2特優、1優等、3甲等、29佳作等。

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至於音樂、舞蹈及戲劇的市賽成績，音樂共1599人參賽，遴選出個人組24人、團體組32隊，將代表基隆參加明年3月在新竹舉辦的全國賽；舞蹈同樣也吸引各方舞林高手前來競技，並選拔出個人組8人、9隊團體組，將代表基隆出征全國賽事；戲劇則共選拔出4隊參加明年4月在基隆辦理的全國賽。

基隆市副市長邱佩琳表揚285名藝文傑出師生。（基隆市政府提供）

藝文傑出師生大合照。（基隆市政府提供）

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