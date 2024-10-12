謝國樑罷免案明投票 林右昌喊話挺改革 為基隆再勇敢一次

民進黨秘書長林右昌受訪表示，明天將會出門投票，也請101010名進步改革的力量，為基隆再勇敢一次，大家踴躍出門投票。（記者劉信德攝）

2024/10/12 20:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，民進黨秘書長林右昌晚間透過社群發文，「喊話過去曾支持他、支持進步改革的10萬1010名市民，為基隆再勇敢一次，大家踴躍出門投票，基隆加油。

林右昌今日晚間針對謝國樑罷免案明日投票，透過社群發文表示，基隆人很厚道善良，但這份善良應該被好好珍惜，而不是被當塑膠才是。過去基隆人總是逆來順受，覺得不滿也無法改變什麼，乾脆就逃到台北生活眼不見為淨，但明天是史上第一次，基隆市民因為不滿施政不願意再忍受，自覺發起的罷免行動，不管投票結果如何，基隆的地方政治在明天投完票後，都將邁入新的階段，公民團體已經為基隆寫下歷史。

林右昌指出，回顧罷免案起因多，包括很多市民覺得基隆在快速倒退、市政滿意度又開始連續全國最後一名、Gogoro與染疫慰問金政見跳票、一個又一個標案標給謝友友，不但涉及弊端還掏空基隆未來、國門廣場蓋摩天輪、人工草皮爭議、謝國樑許多不當發言，甚至是最近的颱風防災與放假爭議，都讓市民累積爆表的怒火，而年初東岸商場的強盜破門事件，只是最後的導火線而已。

林右昌說，但遺憾的是，謝國樑與國民黨，並沒有認真想要回應市民的質疑，從頭到尾就只有政治操作與選舉思考，不斷刻意抹黑林右昌與前市府的政績，扭曲事實甩鍋前市府，刻意將公民行動扭曲為政黨對立，製造仇恨來動員催票。

林右昌表示，過程中，大家也看到很嚴重的行政干擾，從連署書認定、市選委會前所未見地規劃寄送2萬份查詢單、挺罷商家、團體與個人被關切施壓無法自由表達意志、罷免團體成員跟小孩的個資，被惡意散播恐嚇開槍，讓民眾心生恐懼、投票日前投票通知單被棄置，很多民眾反應沒拿到通知單，但這些事情其實都不應該發生，也不能發生。

他強調，大家也看到，國民黨還是很有錢的，用總統大選規格來對戰公民團體，舖天蓋地的看板與車箱廣告、一場又一場的活動、無數波的宣傳洗腦、動員全黨車輪戰救一人。可以預期，明天罷免案投票結果出來，國民黨不免還是會全力做一波政治操作。

林右昌說，如果罷免案通過，就推說是民進黨強力介入操作，要用補選再贏回來，後續並可能操作在全國發動針對綠營民代的報復性罷免；如果罷免案沒過，就宣稱市民認同支持謝國樑的強盜破門行動，或無限上綱地宣稱再次勝選，甚至接下來也可能在立法院，再次強推修改「選罷法」來提高罷免門檻。

林右昌表示，連謝國樑接受採訪時都坦言，如果罷免案沒過可能是「柯文哲救了謝國樑」，那這跟支不支持跟再次勝利，又有何關呢？明天的投票，還是應該回到民主政治的本質，就是「以民為主」，罷免權力的行使是公民的權利，如果不要亂搞就不會有罷免案，這是對政治人物的提醒，人民可以託付權力，人民當然也可以收回權力。

民進黨秘書長林右昌。（記者羅國嘉攝）

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