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基市藍營黨部駁動員二信員工將提告 罷樑團體：有證據不退縮

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（右）與議員韓世昱表示，黨員主動找親友參加反惡罷造勢活動，並未要求二信員工動員。（記者盧賢秀攝）

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（右）與議員韓世昱表示，黨員主動找親友參加反惡罷造勢活動，並未要求二信員工動員。（記者盧賢秀攝）

2024/09/03 17:15

首次上稿15:00
更新時間17:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對「山海公民拆樑行動」指出，收到錄音檔指市長謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社，上至經理、下至一般行員，必須在9月6日造勢晚會前，交一份動員名單，並要求達到經理動員65位、就連行員也要動員4位的「業績」。謝國樑本人否認根本沒有，也不需要這樣做。國民黨基隆市黨部指「不實指控」，將委任律師向基隆地檢署提告；罷樑團體表示手上握有證據，面對國民黨告發手段不會退縮。

「山海公民拆樑行動」昨天指出，除了二信合作社員工被要求動員之外，在「二信校園點滴」的粉絲專頁，直接貼出在二信高中聯合餐會上，人手一支「反罷免扇子」，校園活動儼然成為謝國樑的造勢大會，台下全部都是二信高中的教職員工，已違反教育基本法的「教育中立」原則，謝國樑的行為已明顯違法。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵指出，基隆人都知道這種動員方式早已不是第一次，但謝國樑屢勸不聽，每當要投票時就不斷踩著法律紅線，視人民的權益於無物。呼籲基隆人自救，抗拒不合理行為，讓社會回歸到真正的民主制度，要求謝國樑放過基隆二信的職員及師生，拆樑團隊會持續與強權對抗，捍衛人民的基本公民權。

謝國樑本人否認要求二信員工動員參加反罷樑造勢大會。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，完全是不實指控，在這次的罷免案中，黨部了解有不少黨員對「惡罷」已經無法忍受，因此自發性地出來參加造勢，並且找親朋好友一起為謝國樑加油、打氣，不是謝國樑動員二信員工。韓世昱則強調，號召造勢人員，一切都尊重黨員與市民的意願，絕無強迫。

國民黨基隆市黨部下午發新聞稿指出，基隆二信總經理高萱芝已澄清「是百分之百的假訊息，合作社絕對沒有逼迫員工要繳交動員名單，這完全是不實指控」。

國民黨基隆市黨部認為，罷免團體散播不實消息的行為恐有違反公職人員選舉罷免法，為端正選風，避免抹黑、造謠、滋事者破壞民主及法治社會，國民黨基隆市黨部將委任律師向基隆地檢署提出告發。

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