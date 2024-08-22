民進黨質疑施政成效 謝國樑反擊：人口增、稅入升、負債減

基隆市長謝國樑（中）今天反擊，他主政以來，基隆人口增加、稅入提升、債務減少，這才是個事實的情況。（記者俞肇福攝）

2024/08/22 14:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（22日）指出，他主政的第一年，基隆人口增加、稅入提升、債務減少，這才是個事實的情況；而民進黨為了罷免案挑毛病，卻忽略整體狀況，其實基隆就是不斷的在進步。

民進黨基隆市議會黨團昨天（21日）引述審計部決算報告書，指基隆市預算執行率低落，前市長林右昌任內是92％、79％，謝國樑任內掉到34％，所以10月13日的罷免案投票，不是政治對決，而是市民對市長發起的市政總檢討。

請繼續往下閱讀...

謝國樑說，基隆市的預算情況良好，去年不但是近年來人口唯一淨增加年度，而且累積債務管理成效良好，減少債務餘額也有成效。在中央財政績效及預算面向考核中，基隆在全國縣市組（不含六都）中排名全國第2，而且年度預算編列、執行前1年的歲入都有提升。

謝國樑表示，簡單來說，在他主政下的第1年，基隆的人口增加了、稅入提升了、債務減少了，這才是個事實的情況。民進黨團好像為了罷免，就會挑一些毛病、一些問題，卻忽略了整體的財政、人口跟環境，基隆就是不斷的在進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法