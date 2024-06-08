基隆升格意願高 市府追加300萬預算辦座談凝聚共識
2024/06/08 14:01
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市推動升格為直轄市，市府去年曾做民調，有過半市民贊成基隆市升格為直轄市，並以「北北基合併為新的直轄市」占最多。市府今年編列300萬追加預算，要辦座談會、推動i Voting線上投票、公民投票，凝聚共識。
市府民政處長張淵翔表示，升格要徵得大多數基隆人的意見，市府去年曾做過民調，多數市民支持升格直轄市，而合併升格選項第一名是跟雙北合併或是和台北市合併，最後一名為不升格直轄市，可見大家對升格很關心。
市府今年追加300萬預算要辦座談會，凝聚市民共識，並會進行i Voting推動線上投票。
國民黨議員鄭愷玲表示，全力支持推動升格相關經費，但現在基隆人口數不夠是最大的問題，未來北北基如何合併，是可以多方討論，贊成辦座談會凝聚共識。
無黨議員張耿輝認為，台北是首都，首都應有機場與港口，可是現在台北沒有港口，建議基隆和台北合併成為一個完整的首都大城市，但若併入台北市，中間的新北市汐止也要一併合起來談。
民進黨議員鄭文婷表示，基隆升格是好事，市民也都很期待，希望可以朝這個方向走，但要如何推動，建議提大會讓市長充分說明。議員張顥瀚則說，升格牽一髮而動全身，公民意願如何很重要，市府並沒有具體計畫和說明。
市民對於基隆合併升格直轄市，也有不同意見，有人認為基隆要併入台北市，台北市不一定要與基隆合併；也有人認為，基隆與鄰近新北市金山萬里、瑞芳等7區是同一生活圈，合併升格為大基隆市，比較合理。