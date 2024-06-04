確診隱瞞疫調又擅離職守 偵查隊長不服被記過提告結果曝

原基市警二分局偵查隊長林學志疫情期間隱匿確診卻隱瞞疫調，又擅離職守，被記大過一次、記過兩次；經台北高等行政法院審理，決定撤銷大過一次、維持記過兩次。（資料照）

2024/06/04 10:02

〔記者溫于德／台北報導〕基隆市警二分局前偵查隊長林學志，前年武漢肺炎防疫期間確診，卻隱瞞疫調，被基隆市警局記大過1次，且因擅離職守再被記過2次；林不服提告。台北高等行政法院撤銷林的大過，但仍維持記過2次處分。

判決指，林學志前年3月擔任偵查隊長期間，與同事、女子一同共赴疫情傳染源的小吃店飲酒，卻隱瞞疫調，又於行政調查時未立即吐實，基隆市警局決定對林員記大過1次；林員另被查出值日時，未經報備、簽出，就於夜間擅離駐地並於隔日才返回，並3度與女子外出，再被記過2次。

然林員說，基市警局並非職司傳染病防治的主管機關，卻趕在基隆市政府對他裁罰6萬元前（該案經林提告已確定撤罰），倉促以「林員確診後於行政調查隱瞞足跡未能立即吐實」為由，決定對他重懲。

林員進一步指，他當時聚餐的小吃店並非「警察人員非因公不得涉足之不妥當場所」或「經列管之風紀誘因場所」；何況，同桌2名女子並非從事傳播坐檯的人員，基市警局也未提出2女從事傳播業務的具體證據，不能這樣就對他記大過1次。

至於林員之所以沒有如實登記出入情況，林說當下仍在查案、辦理或處理公事，包括查緝竊電纜線集團，而須離開駐地外出，後也成功逮人並移送檢方偵辦，不該對他記過2次。

基市警局解釋，林員前年3月酒後返回駐地時須人攙扶的新聞，被媒體負面報導共23篇，標題包括「染疫警有女陪侍」、「造成防疫破口」、「警官翹班小吃店喝酒」等字眼，導致整個基市警局須共同承擔社會壓力，足見林員嚴重影響警譽。

再者，林員從警年資已有30年，對警員須遵守的法令應相當熟稔，又逢台灣2020年1月起進入疫情時代，全國警力均投入各項防疫工作、林員也有參與，林員應當知悉確診接受調查詢問時須據實以告卻沒有，對林員記大過1次沒有問題。

基市警局也提到，林員離開駐地時均未經報備及簽出入，又於勤務中私自與女子獨處外出，且非為了處理公務，因此在警界高道德標準檢視下，對林員記過2次同樣無誤。

北高行說明，林員雖於疫情期間的深夜飲酒，然屬下班時間，且飲酒地點並非不良場所，況基市府對林員裁罰6萬元的案件已撤銷確定，基市警局也未具體說明林員的行爲如何符合「言行失當、影響警譽且情節重大」的要件，「記1大過」又會嚴重影響林員的權益，決定撤銷這個處分；不過，林員被記過2次部分沒有問題，予以駁回。全案仍可上訴。

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