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太平輪海難75週年 家屬：珍惜台灣這塊土地自由與民主

太平輪海難遺族今天在太平輪紀念公園追思受難先人。（記者盧賢秀攝）

太平輪海難遺族今天在太平輪紀念公園追思受難先人。（記者盧賢秀攝）

2024/01/27 13:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕1949年1月27日由中國上海航向台灣基隆的太平輪，航駛到舟山群島附近海域，與貨輪建元輪相撞發生海難，造成近千人罹難。基隆市文化局今天舉辦「太平輪海難75週年紀念追思活動」，數十名太平輪海難遺族在「一九四九太平輪紀念公園」共同追悼受難者，家屬說，希望所有人記得這段歷史，更要珍惜台灣這塊土地的自由與民主。

雖然今天下著毛毛細雨，氣溫寒冷，不少家屬前來追悼先人，上午10時在紀念碑前由基隆文化局長江亭玫帶領默哀、獻花追思，有的家屬坐輪椅，有的已逾80歲，遠從各地來憑弔海難的受難者，不少人憶起往事，忍不住哽咽。

江亭玫表示，太平輪海難75週年追悼，銘記的不僅是家屬的思念，也藉此展現當時渴望奔向自由與和平的精神，讓後代世人走近、知悉，關注大時代下的故事，共同面對歷史的記憶，珍惜台灣這塊土地的自由與民主。

文化資產科長郭麗雅說，為表達追思之情，1951年設立衣冠塚，原設立於沙灘，碑文面海，後填海造陸，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內。2017年協調國防部退縮圍牆，太平輪受難者家屬得以自由進出紀念碑憑弔，後經過美化工程，於紀念碑旁設立敘事牆，說明太平輪事件的故事及來龍去脈，彰顯大時代悲歡離合的太平輪故事。

市府2021年結合基隆要塞司令部官邸、校官眷舍、清法戰爭紀念園區等，規畫沙灣歷史文化園區，成為太平輪紀念公園。

有一名婦人帶著女兒來悼念她的父親。婦人的女兒說，母親為了生活吃了很多苦，但船公司至今也沒有賠償，這是一段艱難的歷史。

孫姓家屬說，他已是第三代了，但這段逃難撞船的歷史大家都記在心裡，每年都會來紀念碑追思、看看，現在沒有軍方的圍牆阻隔，可以直接看向大海。

太平輪海難遺族今天在太平輪紀念公園追思受難先人。（記者盧賢秀攝）

太平輪海難遺族今天在太平輪紀念公園追思受難先人。（記者盧賢秀攝）

受難家屬在紀念碑前獻花追思。（記者盧賢秀攝）

受難家屬在紀念碑前獻花追思。（記者盧賢秀攝）

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