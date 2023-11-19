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基隆港西27倉庫完工 屋頂建置太陽能光電板發電自給自足

基隆港務分公司斥資2．34億元於基隆港西27號碼頭興建多功能倉庫，總樓地板面積5690平方公尺的1層倉庫，自2021年1月5日開工，已於2023年9月14日取得使用執照啟用。（圖為基隆港務分公司提供）

基隆港務分公司斥資2．34億元於基隆港西27號碼頭興建多功能倉庫，總樓地板面積5690平方公尺的1層倉庫，自2021年1月5日開工，已於2023年9月14日取得使用執照啟用。（圖為基隆港務分公司提供）

2023/11/19 14:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應港埠物流發展需求，基隆港務分公司斥資2．34億元於基隆港西27號碼頭興建多功能倉庫，總樓地板面積5690平方公尺的1層倉庫，自2021年1月5日開工，已於2023年9月14日取得使用執照；為兼顧綠能環境永續，屋頂建置太陽能發電板，可發電約986千瓦供倉庫自給自足。

基隆港務分公司指出，基隆港近程發展計畫主要依循「北部海運貨物進出港」及「國際郵輪母港」的發展定位，規劃結合港區及周邊建設計劃，吸引廠商投資進駐。在西27庫倉棧設計上，結構系統為RC結構結合大跨距的韌性抗彎矩鋼構桁架系統，具結構之美。

基隆港務分公司指出，倉庫內水電管線採明管方式配置，講求易維護性；地坪部分，因倉棧作業的貨物、裝卸機具進出頻繁選擇止滑、耐磨及易維護清潔的金鋼砂地坪，以兼具使用效率並降低營運管理成本，建築物整體皆呈現出簡約且實用之質感。

基隆港務分公司指出，西27倉庫未來將經營存儲貨物，存儲未完成海關放行手續的進口及轉口貨物業務，並於屋頂建置太陽能發電板，屋頂總面積4530平方公尺，可發電約986千瓦供倉庫自給自足，充分達到綠能環境永續發展國家政策，未來將持續結合地方建設，提供旅運及貨運等港埠設施，期開發國際物流，提升港埠競爭力。

基隆港務分公司斥資2．34億元於基隆港西27號碼頭興建多功能倉庫，總樓地板面積5690平方公尺的1層倉庫，自2021年1月5日開工，已於2023年9月14日取得使用執照啟用。（圖為基隆港務分公司提供）

基隆港務分公司斥資2．34億元於基隆港西27號碼頭興建多功能倉庫，總樓地板面積5690平方公尺的1層倉庫，自2021年1月5日開工，已於2023年9月14日取得使用執照啟用。（圖為基隆港務分公司提供）

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