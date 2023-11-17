基隆電動機車申請率低 i-Voting推動共享運具

基隆市政府i-Voting提案，希望民眾參與共享運具的政策。（記者盧賢秀攝）

2023/11/17 11:12

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市公益青年免費電動機車民眾申請意願不高，市府採補助與共享運具並行，目前在基隆市政府i-Voting（公共政策網路參與平台）發起提案，「您是否贊成推動共享電動交通運具政策？」讓民眾上網參與這項公共政策，推動共享交通運具。

市府表示，這項i-Voting政策到明年2月10日截止，再根據民眾意見具體規劃，最快明年9月實施。初步構想是在校園周邊和市區等地設站點，作為民眾短程運具。

市府發言人余治明指出，共享交通運具除了採用充電式的電力系統，1輛車還可讓多名民眾使用，降低民眾持有汽機車的比例，不用花錢買、免去保養的花費，鄰近雙北市都已經發展成熟，深受學生與青年朋友喜愛，可以透過手機明確知道借還車的地點，減少因停車而浪費的時間。

交通處交通運輸科長曾令偉表示，為了解民眾對於推動共享電動交通運具的意見，基隆政府發起i-Voting議題，在11月13日上網，目前有360多人發表意見，350人贊成，10人反對，民眾擔心共享機車會搶走既有停車位，市府開始盤點停車地點，希望達到平衡，民眾可以到基隆市政府公共政策網路平台表達意見。

至於共享電動機車是由市府出資購買或由廠商營運，目前市府還在討論中。

基隆市政府今年編列3.8億元追加預算，要執行1.2萬台公益青年電動機車，但目前為止近2個月還未達百人申請，將採補助和共享機車雙軌併行，不過市議員反對利用公益青年電動機車預算做共享電動車，屆時恐又有一番爭議。

民眾可以到基隆市政府公共政策網路平台表達共享運具的意見。（記者盧賢秀攝）

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