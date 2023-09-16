森巴女郎、小丑玩偶、身障手搖車......海洋老鷹嘉年華 基隆好熱好辣

基隆海洋老鷹嘉年華活動熱情登場。（記者盧賢秀攝）

2023/09/16 16:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「辣啊！水啦」，海洋老鷹嘉年華今天下午熱鬧登場，在歡樂有勁鼓聲和森巴女郎狂舞，現場觀眾歡聲四起，連身障團體以手搖車等方式，一起走上街頭，雖然天氣很熱，表演團體仍盡情在基隆市區熱舞奔放。

長期推動這項活動的大壯觀願景社區理事長蔡秋霖表示，今年有多達56支表演團體，有來自屏和雲林等地的團體也來參與，昨天才接到公文，海洋老鷹嘉年華獲觀光局納入「2024-2025年台灣觀光雙年曆」全國級活動，感謝社區朋友共同努力。

議長童子瑋指出，基隆海洋老鷹嘉年華邁入第13年，儼然是國際觀光品牌，而發展「藍色觀光」、「藍色經濟」，是基隆相較其他城市無可取代的產業方針，相信「海洋就是基隆的機會」，更能讓基隆維持長遠的競爭。

下午3點隊伍從於國門廣場熱鬧起走，行經忠一路、仁二路、愛二路、仁三路、愛三路再回到國門廣場，許多社區民眾和學生表演，熱鬧繽紛，市區道路兩旁都擠滿了人，感受海洋風光與熱情魅力。

森巴女郎熱舞仍是活動的焦點，隊伍經過是與民眾熱情互動；還有馬戲團的小丑、玩偶，也是朋友喜歡的，其中不乏基隆的海洋生物，大烏龜裡看得到小龜和卵，傳達海洋保育概念。

很難得的是基隆盲人福利協進會、啟明關懷弱勢協會及脊髓損傷協會等團體，以手搖車或花車表演方式，一起踩街，獲得不掌聲。

基隆海洋老鷹嘉年華活動熱情登場。（記者盧賢秀攝）

森巴女郎表演，展現基隆海洋老鷹嘉年華熱情。（記者盧賢秀攝）

森巴女郎表演，展現基隆海洋老鷹嘉年華熱情。（記者盧賢秀攝）

森巴女郎表演，展現基隆海洋老鷹嘉年華熱情。（記者盧賢秀攝）

基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧不已。（記者盧賢秀攝）

小丑表演也獲小朋友喜歡。（記者盧賢秀攝）

身心障礙團體一起參加踩街遊行。（記者盧賢秀攝）

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