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    首頁　>　基隆市

    基市府「發票換樹苗」3/11登場 3張發票換1株

    基隆市政府「發票換樹苗」，3月11日（週六）在七堵苗圃發放，共提供5千株18種各式苗木，憑3張發票可兌換1株，每人限換3株。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府「發票換樹苗」，3月11日（週六）在七堵苗圃發放，共提供5千株18種各式苗木，憑3張發票可兌換1株，每人限換3株。（圖為基隆市政府提供）

    2023/03/01 16:33

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府植樹月活動即將開跑，為了鼓勵民眾踴躍參與市容與生態環境的改善，今年度基隆市政府「發票換樹苗」，3月11日（週六）在七堵苗圃發放，共提供5千株18種各式苗木，憑3張發票可兌換1株，每人限換3株。

    基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，市府為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化苗木約2萬5000株，每年植樹月也都辦理樹苗兌換活動。

    今年樹苗兌換活動，11日於上午9時至下午3時在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑3張112年1-2月、3-4月發票換領苗木1株，每人限領3株，數量預計5000株，送完為止，為響應環保將不提供提袋。募集發票將於活動結束後捐贈社福團體。

    產發處「發票換樹苗」活動提供的樹苗分別是苗木喬木種類有樟樹、楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹；灌木種類有桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹等，總計多達18種苗木供民眾免費領取。現場並有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。

    基隆市政府「發票換樹苗」，3月11日（週六）在七堵苗圃發放，共提供5千株18種各式苗木，憑3張發票可兌換1株，每人限換3株。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府「發票換樹苗」，3月11日（週六）在七堵苗圃發放，共提供5千株18種各式苗木，憑3張發票可兌換1株，每人限換3株。（圖為基隆市政府提供）

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