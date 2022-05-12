驚喜！相隔10年 黑尾鷗再度重返馬祖東引繁殖

圖為2012年育雛紀錄，近10年沒再拍到黑尾鷗的育雛照，馬祖鳥會的鳥友們，期待能再親睹黑尾鷗育雛的感人時刻。（圖由馬祖鳥會理事長王建華提供）

2022/05/12 14:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕相隔10年，黑尾鷗又重返馬祖東引鄉近海，馬祖鳥會最近發現繁衍黑尾鷗族群的蹤影，興奮不已；馬祖鳥會理事長王建華表示，全世界只有100多隻的黑尾鷗，2012年黑尾鷗因在東引繁殖地點被打擾，使得黑尾鷗繁殖計畫失敗，東引鄉親這10年未見黑尾鷗，今年在安東坑道面向東引燈塔射口之峭壁發現黑尾鷗已經在繁殖，有久別重逢的喜悅。

東引島，是黑尾鷗的故鄉，一年之中，先有渡冬黑尾鷗族群於農曆新春期間飛臨棲息，進入4月下旬，到島上繁殖下一代，9月上旬才會陸續離開。據當地漁民表示，今年約莫4月下旬左右就已經在東引島周邊海域看到、聽到黑尾鷗的蹤影與聲音了！

黑尾鷗（學名：Larus crassirostris）是一種中型海鷗，身長大概45厘米，翼展大概126至128厘米。這種雀鳥聚居於東亞地區，包括中國、台灣、日本和韓國，也會到阿拉斯加至北美洲東北部分一帶漂泊。

黑尾鷗長有黃色的腳，鳥喙末端上有紅色的斑點，繼以黑色環帶，腰尾白，冬季頭頂及頸背具深色斑。幼鳥多沾褐，臉部色淺，嘴粉紅而端黑，尾黑，需要4年才羽翼豐盛達至成長期。

王建華說，每年4月到9月是黑尾鷗到東引的繁殖季，歷年黑尾鷗均選擇東引鄉安東坑道面向東引燈塔射口的峭壁進行繁殖，但近年因為屢屢發生繁殖期間，工程單位選擇在此間進行相關修繕工作，因工程噪音及人為干擾等因素，自2012年起黑尾鷗已不在此處落腳，雖遷移他處繁殖，卻屢屢發生繁殖失敗憾事。

有鑑於黑尾鷗重返安東坑道上述地點，馬祖鳥會已經正式發函給馬祖國家風景區管理處，鳥會建議於黑尾鷗繁殖季期間，停止任何修繕工程在此間發包施作，並請馬管處拉一警戒線於適當位置，並設置「黑尾鷗繁殖季，民眾請勿喧嘩」等警告牌，以利黑尾鷗繁殖季順利進行。

圖為2012年育雛紀錄，近10年沒再拍到黑尾鷗的育雛照，馬祖鳥會的鳥友們，期待能再親睹黑尾鷗育雛的感人時刻。（圖由馬祖鳥會理事長王建華提供）

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