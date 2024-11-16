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    首頁　>　社會

    45名釣客登基隆嶼磯釣遇瘋狗浪7人落海 6獲救1喪命

    獲救的6名釣客與其餘釣客已被「峰屏號」、「承豐1號」、「鋒帝號」等3艘娛樂漁船載抵基隆八尺門漁港。（記者林嘉東翻攝）

    獲救的6名釣客與其餘釣客已被「峰屏號」、「承豐1號」、「鋒帝號」等3艘娛樂漁船載抵基隆八尺門漁港。（記者林嘉東翻攝）

    2024/11/16 16:30

    〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕45名釣客今天上午分乘3艘海釣船前往基隆嶼磯釣，回程前1小時突然變天，遇到凶猛瘋狗浪，將站在四角礁上的7名釣客打落海；載釣客登島的「峰屏號」等娛樂漁船見狀冒著擱淺風險，救起陳姓等6名落海釣客，林姓釣客則在落海後失去意識，卡在礁岩內；經空勤總隊協助將林男吊掛送往松山醫院急救仍不治。

    獲救的6名釣客與其餘釣客已於下午2時許陸續被「峰」號等娛樂漁船載抵八尺門漁港，受傷6名釣客大多是落海後，手、腳、臉部等處被礁岩割傷，還好都是皮肉傷，其中一名釣客受訪指出，他們出海時海況良好，海面風平浪靜，上午9點時才突然變天，海浪凶猛，直撲他們所站的四角礁上，才會發生7名釣客被打浪打落海的意外。

    基隆海巡隊員馳援時，見「峰」船為了救援6名被打落海的釣客，冒著觸礁風險，成功救起6名釣客，還有1名釣客卡在礁岩內，另有8名釣客受困在礁岩上，立即通報空中勤務總隊直升機馳援。

    44名登基隆嶼磯釣釣客今天下午2時許陸續搭乘「峰屏號」、「承豐1號」、「鋒帝號」等3艘娛樂漁船返回基隆八尺門漁港。空勤總隊直升機則順利將受困礁岩的林姓釣客吊掛起來，於下午3時許送松山醫院急救仍不治。

    林姓釣客被突來大浪打落海後失去意識，卡在礁岩內，經空勤總隊協助將林男吊掛送往松山醫院急救後仍不治。（記者林嘉東翻攝）

    林姓釣客被突來大浪打落海後失去意識，卡在礁岩內，經空勤總隊協助將林男吊掛送往松山醫院急救後仍不治。（記者林嘉東翻攝）

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