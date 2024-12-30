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    高雄車站地下停車場 春節前開放

    高雄車站地下停車場將在農曆年前開放使用。（民眾提供）

    高雄車站地下停車場將在農曆年前開放使用。（民眾提供）

    2024/12/30 05:30

    月台、捷運連通道 農曆年後啟用 商業大樓明年第一季辦理招商公告

    〔記者王榮祥、林志怡／綜合報導〕台鐵高雄車站不只雲朵天棚與地下圓形廣場吸睛！鐵道局南部工程分局指出，車站地下月台均規劃有直通高雄捷運閘門的「捷徑」，預計明年農曆年後開放，高雄車站的地下停車場已招商完成，農曆年前即可開放民眾使用，商業大樓則希望在明年第一季辦理招商公告。

    天棚與廣場啟用 吸引民眾參訪

    高雄車站天棚與廣場前天啟用後，台鐵公司董事長杜微親赴現場了解情況，無論白天、晚上都吸引不少民眾專程參訪，不是為搭火車、純粹想體驗在火車站屋頂看風景的氛圍，或從東、西兩側綠園道騎單車登上車站天棚，再往另一側綠園道前進，享受不用繞路、完整的十五公里綠園道自行車遊程。

    肩負高雄車站營運維護重責的站長黃登瑞指出，車站地下二層的月台已規劃直通地下三層高雄捷運的「捷徑」，在廣場未成圓前，轉乘旅客都須先到地下一層北半邊廣場，再到地下二層的台鐵或地下三層的高捷搭車；後續車站地下二層月台可直通地下三層高捷閘門，兩軌乘客轉乘更方便。

    高雄捷運公司指出，高雄車站地下廣場成圓後，初期高捷先開放北側三號出入口，位於地下三層的三號閘門旁，即是未來高雄車站月台通往高捷的通道出口之一，走出台鐵就可搭高捷，非常方便，啟用時間須配合鐵道局作業。

    兩月台均設有通往高捷聯通道

    鐵道局南部工程分局表示，車站兩月台均設有通往高捷的聯通道，目前工程已大致完成，將提報消防安檢，如果一切順利，預估明年農曆年後可啟用。

    台鐵公司指出，目前高雄車站的地下停車場已招商完成，明年農曆年前即可開放民眾使用，鳳山車站商業大樓及高雄車站商業大樓（含車站商場）招商計畫，希望引入優秀的民間運營業者，帶動車站周邊區域商業發展。希望在明年第一季辦理招商公告。

    高捷高雄車站三號閘門右側鐵捲門，未來可通往台鐵高雄車站月台。 （記者王榮祥攝）

    高捷高雄車站三號閘門右側鐵捲門，未來可通往台鐵高雄車站月台。 （記者王榮祥攝）

    高雄車站不只雲朵天棚與地下圓形廣場吸睛，商業大樓（後方左側白色建築物）將在明年第一季辦理招商公告。（記者李惠洲攝）

    高雄車站不只雲朵天棚與地下圓形廣場吸睛，商業大樓（後方左側白色建築物）將在明年第一季辦理招商公告。（記者李惠洲攝）

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