《中都市場3年前被拆除》高雄經發局︰提供攤商補貼 協助安置

2024/09/13 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕三年前城中城大火後，市府火速拆除被公告為危樓的中都戲院與中都市場；廿多名攤商昨在原址陳情，控訴市府安置承諾跳票，只給三個月租金補助，也未積極協調攤商與地主的營業糾紛；經發局則表示，攤商已提起行政訴訟，法院持續審理中，已提供相關補貼救濟，協助攤商搬遷及安置。

民有中都市場與戲院產權為私人所有，二層樓建物於一九六六年啟用，因二樓中都戲院一九八六年停業後缺乏維護，屋頂天花板及外牆坍塌、柱子鋼筋鏽蝕，經三大技師公會會勘，確定建物結構有危害公共安全需立即拆除，二○二一年十一月由工務局強制拆除。

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攤商要求回到原地繼續擺攤

廿多名攤商昨天在議員陳麗娜陪同下，在夷為平地的原址陳情，高喊「顧巴肚，爭權益」，要求市府履行拆除前的安置承諾，讓他們回到原地繼續擺攤營業。

經發局表示，當時因所有權人逾期未自行拆除，為確保公共安全，由工務局依法強制拆除，攤商並提起行政訴訟，目前法院持續審理中。

經發局指出，為兼顧攤商因拆除的救濟需求，且被迫遷離退場不可歸責於攤商，除提供相關補貼救濟，協助攤商搬遷及安置，並依攤商意願，優先以三民區中都街、中和街周邊騎樓作為選擇，將持續輔導攤商至公、民有市場及攤販臨時集中場空攤位營業。

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