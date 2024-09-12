「大體老師」啟用 義守大學辦追思禮

義守大學醫學院舉行大體老師啟用暨感恩追思禮，感謝大體老師的奉獻，讓醫學教育延續傳承。（義守大學提供）

2024/09/12 05:30

〔記者蘇福男／燕巢報導〕義守大學醫學院今年獲得四位民眾捐贈大體，院方前天舉行大體老師啟用暨感恩追思禮，感謝他們的無私奉獻，讓醫學教育延續傳承。

義守大學表示，大體解剖學是醫學生涯重要的一堂課，學生在課堂中瞭解到人體精細的結構，並透過「大體老師」獲取珍貴實作經驗，大體老師就如學生的「無語良師」，即使生命已逝無法言語，仍用身體在教學。

義守大學今年獲得王湧奇、詹文銓、林美津和錢紀華等四人捐贈大體，其中，王湧奇曾是國軍少校和學校教官，為人剛毅且富責任感，面對生活挑戰總能樂觀以待；詹文銓聰明孝順，真誠相待家人與朋友，更有一雙巧手，大至家具小至孫兒的玩具皆能一手包辦。

另林美津堅毅獨立，辛勤撐起家庭重擔，是家人溫暖的後盾，熱愛學習且心懷「取之社會、用之社會」的利他精神；錢紀華一生樂於助人、廣結善緣，無私付出並帶給身旁親人溫暖與支持。

義守大學校長古源光感謝大體老師的無私奉獻和家屬的支持，他表示，大體老師的奉獻是佛教中的「無畏布施」，期許醫學生感念大體老師的精神，以最高專注力習得專業知識，將大體老師的愛延續到未來從醫路上。

義守大學也提供大體老師直系親屬於義大就學學雜費全免的補助，以表感謝之意。

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