高雄澄清湖兒童樂園將改造 推文史館

水公司將於淡水館遊客中心二樓推出文史館，規劃水資源探秘基地。（記者陳文嬋攝）

2024/09/03 05:30

營造新亮點 水公司將斥資3千萬 打造親子戲水及體能訓練區

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引一百六十萬觀光人潮，水公司第七區管理處將重新改造兒童樂園，推出親子戲水及體能訓練區，遊客中心二樓也將打造文史館，規劃水資源探秘基地，讓親子透過互動體驗了解水資源發展，總經費三千萬元，預計今年十一月發包，明年十月完工。

預計11月發包 明年10月完工

澄清湖是高雄第一大湖泊，有台灣西湖美譽，水源地規劃為風景區，占地三七五公頃，曾被譽為台灣第一風景區，去年觀光人潮一六七．五萬人次，今年因受到颱風影響一度休園一週整修，今年一至八月底入園觀光遊客約九十五萬人次。

水公司第七區管理處與高雄市觀光局打造全國最大迷宮花園，受遊客歡迎，今年將投入三千萬元經費，重新改造兒童樂園，整建經費二千四百萬元，正委由顧問公司規劃設計；淡水館已作為遊客中心，二樓將推出文史館，經費六百萬元，營造觀光新亮點。

兒童樂園 將打造森林地景

兒童樂園占地○．六五公頃，除了保留現有木屋等設施，將規劃親子戲水區及體能訓練區，也將增加趣味性遊樂設施，打造森林地景，串連迷宮花園，提供親子休閒好去處。

文史館 規劃水資源互動體驗

文史館規劃澄清湖水資源探秘基地，將打造為時光廊道，規劃歷史回顧區、文物展示、互動區等，展出自來水設備文物，如漏水探測儀等設備，並規劃互動體驗區，讓遊客透過寓教於樂方式，了解水資源的古往今來。

水公司表示，園區除了是重要觀光休憩景點，也是高雄重要水源地，對於高雄發展具有重要地位，將打造生態教育兼具親子體驗空間，已經完成招標作業，目前進入規劃設計，預計今年十一月發包工程，明年一月動工、十月完工，提升整體景觀與觀光價值，成為新興遊憩亮點。

自來水公司將斥資三千萬元，重新改造兒童樂園。（記者陳文嬋攝）

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