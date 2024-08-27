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    用心傳承 3新住民語教師獲高雄「雄新獎」

    高雄市舉辦第一屆「雄新獎」，教育局長吳立森（左起）頒獎給獲獎的新住民語文優良支援教師黃玉芳、娜緹雅、武綺綿。（教育局提供）

    高雄市舉辦第一屆「雄新獎」，教育局長吳立森（左起）頒獎給獲獎的新住民語文優良支援教師黃玉芳、娜緹雅、武綺綿。（教育局提供）

    2024/08/27 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市舉辦第一屆「雄新獎」表揚三位新住民語文教學支援的優良人員，其中，武綺綿初嫁來台完全不識中文，她從國小補校一路讀到研究所，如今已成為越南語教師。

    武綺綿初來台時因語言不通吃盡苦頭，為了學習中文，她到國小、國中上補校，一路念到空中大學、高師大研究所畢業，現正修習教育學程。因新課綱將新住民語文納入學習範疇，武綺綿參加東南亞語教學培訓，並到學校教授越南語，她說，希望自己能通過教檢、教甄，成為正式的國小老師。

    黃玉芳則是嫁來台灣後曾擔任越語翻譯，協助新住民、移工適應台灣的環境與生活，因全家都是老師，讓她決定投入教育，成為越南語教學支援老師，她也在網路設置教學頻道，提升大家學習越南語的興趣。

    娜緹雅則是高雄為數不多的泰語教師，現正於中山大學中國與亞太研究所攻讀博士，為了讓泰語課有趣，她會搭配泰國特色文物與教具，以活潑的教學方式帶學生體驗泰國禮儀、美食。

    教育局長吳立森表示，高雄市已在國中小廣設越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓與馬來西亞等七國語文課程、逾千班，期望能傳承新住民子女原生國的語文學習，也幫助更多學子認識多元的語言和文化。

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