高雄愛河龍舟拔河超嗨 河畔啦啦隊應援

愛河龍舟嘉年華活動，今年在場邊邀請職業球團啦啦隊應援。（記者許麗娟攝）

2024/06/09 05:30

〔記者許麗娟、洪臣宏／高雄報導〕高雄愛河端午國際龍舟嘉年華昨起三天在愛河水域展開，上午由爆發力十足的龍舟拔河賽率先登場，今年特別邀請職業球團啦啦隊到場應援，讓愛河畔瀰漫著一股「香香甜甜」的氣息。

愛河龍舟活動今天下午三點在愛河畔有職業球隊啦啦隊應援和龍舟表演賽，晚上有佛光山祥龍燈在愛河上空展演，端午節當天下午則是傳統與競技龍舟的最終決賽。

昨天進行的龍舟拔河賽競爭激烈，最後冠軍分別為青少年混合組「旗美高中Ａ」、大專青年混合組「樹科大龍舟隊」、公開女子「草叢裡的秘密披薩」、公開男子組「東港好好來自助餐」、公開混合組「日月光代表隊」。

此外，高雄林園傳統龍舟錦標賽昨天開賽，市長陳其邁主持開幕，今年開幕賽為高雄市「區長隊」PK林園區「里長隊」，由「區長隊」勝出；冠軍獎金高達十萬元的公開社會男子組緊接著登場，競爭激烈。

從一九九○年開辦的林園傳統龍舟錦標賽因疫情中斷，今年恢復舉辦，在中芸漁港舉辦兩天，共有卅四隊報名參加。除了龍舟賽，中芸港周遭有展示傳統補漁網的體驗，另有新住民異國文創市集。今天在鳳芸宮前廣場前有水上樂園活動，設有三座大型親子戲水池，現場發放一千五百支免費水槍，提供民眾消暑。

愛河龍舟嘉年華活動，最具特色的龍舟拔河昨天搶先登場。（記者許麗娟攝）

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