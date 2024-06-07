台灣人工智慧實驗室 亞灣總部高雄落成

台灣人工智慧實驗室亞灣總部落成，市長陳其邁（右三）出席剪綵。 （記者洪定宏攝）

2024/06/07 05:30

逐年投入12億 陳其邁期勉市政跟上科技腳步 讓大型廠商投資

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣人工智慧實驗室亞灣總部昨天在高雄軟體園區，舉行落成典禮及開幕營運剪綵儀式，市長陳其邁期勉市政推動要跟上科技腳步，才能讓更多大型廠商投資高雄。

與四大醫學中心 成立學習平台

陳其邁強調，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）於二○二○年加入亞灣5G AIoT創新園區，與高雄四大醫學中心成立聯邦式學習平台，運用醫學中心資料庫診斷疾病並預測風險，提升病人健康照護，已有一百廿多家醫院加入聯合學習平台，進行廿多項計畫。

亞灣區成全球AI新聚集中心

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣在AI產業有很大優勢，高雄亞洲新灣區更將成為全球人工智慧新聚集中心，在高醫附醫、高雄長庚、高雄榮總、義大醫院等四大醫學中心，以及高雄市政府、工研院、金屬中心合作下，見證高雄AI醫療團隊帶領世界的轉變。

陳其邁指出，AI時代來臨，人工智慧應用服務能讓高雄的軟實力，逐漸轉化為商業與服務模式，促使產業落地高雄，所以市政推動要跟上科技腳步，才能讓更多大型廠商投資高雄。

適用「006688」獎勵方案

陳其邁提醒，不論是智慧醫療或AI創新應用服務，都適用「006688」獎勵方案，歡迎新創公司、系統整合商及相關業者進駐亞灣，成為AI生態聚落成員，共同打造產業生態。

台灣人工智慧實驗室強調，預計逐年持續投入十二億元，深根台灣人工智慧基礎實力，以滿足符合全球聯邦式FedGPT需求。

活動現場展示智慧醫療與跨院聯邦平台成果，包括住院中心跳停止預測系統、透析病人低血壓及合併症預測、骨質密度預測系統模組、糖尿病心血管併發症風險預測系統，這些AI技術創新已運用在醫療臨床場域。

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