北高雄蓋海淡廠 最快2031年產水

高雄市副市長林欽榮（右二）率團參觀新加坡水利建設，將作為高雄水資源開發運用參考。（水利局提供）

2024/06/06 05:30

水利署規劃設在興達電廠附近 經費破百億 未來將日供10萬噸

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市攜手水利署開發多元水資源，將於北高雄興建一座海水淡化廠，目前正進行可行性評估與環境調查，最快二○三一年開始產水，預估經費逾百億元，可日供水十萬噸；副市長林欽榮率團參觀新加坡半地下化海淡廠，將作為高雄水資源開發運用參考。

氣候異常，高雄沒有大型水庫，每日用水量約一五○萬噸，仰賴從高屏溪攔河堰取水，開發伏流水已成常態用水，並打造全國首座及第二座再生水廠，百年大旱成為產業的救命水。

開發面積8.4公頃 進行可行性評估

水利署規劃興達電廠附近蓋一座海水淡化廠，不受降雨影響、供水穩定且易於擴充為特點，預計開發面積約八．四公頃，產水規模每日十萬噸，預估經費破百億元，目前辦理可行性評估，同步進行環境調查，預計二○二六年通過環評並陳報行政院核定後推動，最快二○三一年開始產水。

水利署表示，高雄現況可供水量每日一六七萬噸，滿足每日一五○萬噸用水需求，透過推動荖濃溪伏流水及楠梓、橋頭與鳳山等再生水，二○三六年提升供水能力至一八八萬噸，滿足一八○萬噸推估用水需求，推動海淡廠可再增加十萬噸供水能力，加上擴大台南、高雄水源聯合運用，可滿足高雄的長期用水需求。

林欽榮參訪新加坡海淡廠取經

副市長林欽榮近日率團拜會新加坡國家水務局等，雙方交換水資源等議題，林欽榮分享高雄再生水經驗，也參觀新加坡首座直接以管線連接各處理單元設計的濱海東部海淡廠取經，精減機械設備及池槽，節省一成五電力、減少近三成用地，雙水源模式可於豐枯水期時，針對不同水源如濱海堤壩內淡水及海水，以RO等技術處理至可供飲用淡水，半地下化設計融入環境友善，也能成為遊憩景點。

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