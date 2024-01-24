產業政策奏效 高雄失業率六都最低

高雄市青年局新媒體人才培育中心，舉辦青年職缺媒合會。（青年局提供）

2024/01/24 05:30

3.4％低於全國平均 去年下半年15至29歲青年失業率也是六都最低

〔記者葛祐豪、王榮祥、侯承旭／高雄報導〕行政院主計總處前天（廿二日）公布，去年全國失業率三．四八％，而高雄市失業率三．四％，低於全國，且是六都最低；而去年下半年，高雄市十五至廿四歲的失業率九．八％、廿五至廿九歲青年失業率四．六％，也都是六都最低。

去年就業人數增1萬人 創新高

根據行政院主計總處最新統計，高雄市去年平均就業人數為一三五．七萬人，創史上最高，比前年增加了一萬人就業。若以性別區分，去年高雄市男性就業人口約七十三．五萬人，與前年相當，女性就業人口為六十二．二萬人，比前年增加近一萬人。

女性勞動參與率 連5年逾5成

隨著景氣回溫，各行業都出現缺工現象，高雄市的女性勞動參與率已連續五年超過五成，顯示女性投入職場的意願逐年提升。

各界關注的青年失業問題，去年下半年，高雄市十五至廿四歲失業率九．八％；廿五至廿九歲青年失業率四．六％；值得注意的是，去年上半年，高雄市廿五至廿九歲青年失業率達八．六％，下半年大幅減少四個百分點，下降為四．六％。

青年局︰年輕人就業回歸常軌

對此，青年局解釋說，去年上半年是因不少年輕人在疫情後，不願回到傳統產業與勞力市場，加上後疫情時代迎來轉職潮，有些青年採取遠端工作，透過新媒體或網路發展新創產業，下半年則回到常軌。

市府︰招商引資促進就業 見效

高市府發言人周璟瑜強調，市長陳其邁上任以來，引進電動車、半導體、智慧科技等產業，透過園區開發與招商引資，產業進駐帶來就業人口，已逐漸展現在高雄總體及青年就業表現。

據統計，市府去年度共舉辦卅三場次大型及中型現場徵才活動，參與廠商九五二家，提供三萬一千多個就業機會；另依據廠商需求，不定期辦理小型及單一現場徵才活動，共辦理二七二場次。

2023年全國與六都失業率

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