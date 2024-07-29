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凱米帶來的漂流木塞爆9個月牙灣 籲民眾勿撿拾

漂流木塞爆月牙灣。（記者洪臣宏攝）

漂流木塞爆月牙灣。（記者洪臣宏攝）

2024/07/29 14:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕凱米颱風襲台，南部山區降下驚人雨量，大量漂流木隨洪水沖刷而下，堆積在高屏溪出海口，塞爆林園區九個月牙灣，高市海洋局今天展開中芸、汕尾漁港漂流木集堆作業，並呼籲民眾不要撿拾漂流木，以免觸法。

凱米颱風帶來豐沛雨量，高雄茂林的多納林道測站25日降下1217.5毫米，是有紀錄以來的第5名，高屏溪集水區也是大雨不斷，洪水夾帶大量漂流木沖刷而下，陸續抵達高屏溪口，形成難得一見漂流木海景象。

林園區區長簡水彬說，從市境之南樹至9個月牙灣全部淪陷，所幸沒有波及海洋濕地公園，雖影響觀瞻，但不致對民眾生活造成影響，且水利局整理了西汕海堤管線，因此沒有危害到養殖業。

零星漂流木也流進了汕尾及中芸漁港，高市海洋局表示，颱風前未雨綢繆布設了攔木網，這次發揮了效果，今天起進行集堆作業，預計3至4週完成，後續交由林務局收集珍貴林木。

岸際漂流木為國有財產，除地方政府公告開放撿拾區域、時間及條件外，民眾不得任意撿拾，違者將觸犯刑法第335條（侵占罪嫌）規定，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3萬元以下罰金。

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