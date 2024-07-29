高雄人兒時回憶！ 原「主婦商場」歇業閒置28年 變身KTV試營運

高雄鬧區三角窗舊商場閒置28年後變身KTV與燒肉店，今起試營運。（資料照）

2024/07/29 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕閒置28年!高雄市中心1處三角窗舊商場去年底出租，經過半年改造，今變身某連鎖KTV高雄店啟動試營運，同時也對外徵才。

三角窗金店面位於高雄中正、中華路口，樓高3層，面積約571坪，總樓地板面積約965坪，過往是大型成衣賣場「主婦商場」，是許多高雄人兒時回憶；但1995年歇業後始終閒置，直到去年底才出租他人。

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根據租賃實登，該店面是以月租金130萬元租出，承租方原掛出某商務旅館籌備中，今年初卻傳出將經營複合式KTV與燒肉餐廳，7月間陸續掛上「凱悅KTV」、「禪燒肉」等招牌，其中KTV開始徵才，包括服務及清潔人員、機房技術員、廚房師傅等，薪資在3萬3920至4萬3000元。

「凱悅KTV」在中北部有多家分店，與「禪燒肉」均屬凱悅集團，集團透過官網指出，攜手雙品牌華麗進駐高雄鬧區，歷史地標重現風華，雙品牌開幕點亮高雄，強調現代消費者追求的不僅是單一娛樂或用餐體驗，而是綜合性的生活享受，7月29日起啟動試營運。

高市府先前指出，中正路是高雄過去的金融街，後續包括聯開案等，陸續會有大型壽險及相關金融、服務業、新創產業進駐，對於閒置多年的三角窗金店面重新開張，期盼能帶動中正路重返往日繁榮。

高雄鬧區三角窗舊商場閒置28年後變身KTV與燒肉店，今起試營運。（翻攝官網）

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