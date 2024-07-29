為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄人兒時回憶！ 原「主婦商場」歇業閒置28年 變身KTV試營運

高雄鬧區三角窗舊商場閒置28年後變身KTV與燒肉店，今起試營運。（資料照）

高雄鬧區三角窗舊商場閒置28年後變身KTV與燒肉店，今起試營運。（資料照）

2024/07/29 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕閒置28年!高雄市中心1處三角窗舊商場去年底出租，經過半年改造，今變身某連鎖KTV高雄店啟動試營運，同時也對外徵才。

三角窗金店面位於高雄中正、中華路口，樓高3層，面積約571坪，總樓地板面積約965坪，過往是大型成衣賣場「主婦商場」，是許多高雄人兒時回憶；但1995年歇業後始終閒置，直到去年底才出租他人。

根據租賃實登，該店面是以月租金130萬元租出，承租方原掛出某商務旅館籌備中，今年初卻傳出將經營複合式KTV與燒肉餐廳，7月間陸續掛上「凱悅KTV」、「禪燒肉」等招牌，其中KTV開始徵才，包括服務及清潔人員、機房技術員、廚房師傅等，薪資在3萬3920至4萬3000元。

「凱悅KTV」在中北部有多家分店，與「禪燒肉」均屬凱悅集團，集團透過官網指出，攜手雙品牌華麗進駐高雄鬧區，歷史地標重現風華，雙品牌開幕點亮高雄，強調現代消費者追求的不僅是單一娛樂或用餐體驗，而是綜合性的生活享受，7月29日起啟動試營運。

高市府先前指出，中正路是高雄過去的金融街，後續包括聯開案等，陸續會有大型壽險及相關金融、服務業、新創產業進駐，對於閒置多年的三角窗金店面重新開張，期盼能帶動中正路重返往日繁榮。

高雄鬧區三角窗舊商場閒置28年後變身KTV與燒肉店，今起試營運。（翻攝官網）

高雄鬧區三角窗舊商場閒置28年後變身KTV與燒肉店，今起試營運。（翻攝官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中華、五福圓環 增設人行空間
2024/06/27 05:30

中華、五福圓環 增設人行空間
高市中心主要路口中華、五福圓環動線再優化 減少行人過路時間
2024/04/09 13:37

高市中心主要路口中華、五福圓環動線再優化 減少行人過路時間

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
閒置25年！高雄鬧區三角窗金店面租出去了
2023/11/05 06:53

閒置25年！高雄鬧區三角窗金店面租出去了

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播