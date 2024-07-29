高雄六龜高133線4K處邊坡滑落封路搶修 工務局估8/8前開放

工務團隊現已完成道路修補，謹慎地移除土石，並持續監測，以兼顧安全及如期通車。（工務局提供）

2024/07/29 15:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄六龜區寶來里133線4k處，受凱米颱風影響於7月25日發生邊坡土石滑落，導致道路中斷，雙向均無法通行；高市工務局新建工程處緊急封閉道路，呼籲用路人改道台20線，預估施工期間若天候狀況良好，8月8日前可完成搶修開放通車。

新工處說明，高133線4K原址便道上邊坡，原屬地質敏感區、土石鬆軟易崩坍；市府超前佈署，去年就委託國家地震工程研究中心、針對高133原址便道成立自動化監測站，以確保用路人及便道下方工程安全。

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日前凱米颱風帶來連日強降雨，致上邊坡滑落約5000立方公尺土方阻斷交通，道路上也出現數條裂痕，工務團隊全程掌握及通報，並無人車傷亡。

新工處指出，根據資料評估，這次為淺層邊坡破壞，27日上午調派人員機具進行搶修，並在崩塌點南北兩處分別設置管制點進行交通引導；唯截至28日止，山區土壤仍鬆軟時有土石滑落情形。

工務團隊現已完成道路修補，謹慎地移除土石，並持續監測，以兼顧安全及如期通車；呼籲用路人在這段期間，多加注意氣象資訊及山區道路通阻訊息。

六龜高133線4K邊坡緊急封路搶修，圖為交通管制點及崩塌位置。（記者王榮祥翻攝）

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