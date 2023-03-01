鳳山不義遺址 打造轉型正義教育基地

行政院長陳建仁（左三）視察原日本海軍鳳山無線電信所，強調將打造轉型正義教育基地。 （記者陳文嬋攝）

2023/03/01 05:30

行政院已核定2億多元 將啟動修復工程

〔記者陳文嬋／高雄報導〕二二八事件七十六週年，行政院長陳建仁昨天強調，歷史不該被遺忘，已核定教育部國家轉型正義教育行動綱領，將系統性落實人權教育，並保存與活化全國不義遺址，做為推動轉型正義的教育基地，鞏固台灣自由民主，避免重蹈歷史覆轍。

陳建仁昨視察高雄不義遺址「原日本海軍鳳山無線電信所」，政治受難者郭廷亮曾羈押此處，他的兒子郭家榆昨現身口述父親被囚過程，不希望歷史被遺忘，希望透過不義遺址，讓更多人了解真相。

原日本海軍鳳山無線電信所是日治時期唯一在台灣的無線電信所，戰後軍方接收，將大碉堡區改為鳳山來賓招待所｣，成為白色恐怖時期重要審訊地點。

陳建仁期勉各部會落實轉型正義，以最短時間完成法制作業，上週已核定教育部推動國家轉型正義教育行動綱領，要以系統性向下扎根人權教育，以鞏固台灣自由民主。

陳建仁表示，台灣曾是不公不義的地方，經過前輩努力才有今天的自由法治，全國不義遺址應妥適保存與活化，做為推動轉型正義的教育基地，透過口述歷史、影像紀錄，還原歷史真相，以彌補傷痕。

陳其邁說，行政院已核定二億多元經費，將啟動修復工程。

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