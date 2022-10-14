電影節今開幕 史哲：以VR角度登國際舞台

高雄市電影館長黃晧傑（左起）、史哲及電影節XR無限幻境策展人洪珷，暢談電影趨勢。 （記者黃旭磊攝）

2022/10/14 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄電影節將於十四日開幕，由李千娜主持邀請廿組明星走紅毯，同步慶祝高雄電影館開館廿週年，而年度主題「惡宇宙」力挺烏克蘭反戰、爭自由信念。主辦人、高雄市副市長史哲提前接受本報專訪，強調影展沒有大成本、製作資源，在五年多前首創VR FILM LAB品牌，以「VR」角度切入登上國際影展舞台。

年度主題惡宇宙 挺烏克蘭反戰

二○二二高雄電影節於十四日至十月三十日舉行，史哲前往駁二倉庫「XR無限幻境大展」，為高雄市電影館長黃晧傑、電影節XR無限幻境策展人洪珷打氣，期間由韓國導演文畯鏞指導體驗「光影遊戲：追星星的人」、並戴上頭顯觀看導演王登鈺入圍威尼斯影展名作「紅尾巴」，感受眼球辨識科技及演員陳竹昇、劉冠廷配音魅力。

史哲：高雄資源不多 採短打型選片

「我們在台灣最早切入VR市場」，史哲表示，高雄電影展資源不多採「短打型」選片，二○一○年開拍「高雄拍」、二○一七年進化到VR，至今一觸即發引領風潮，就像侯孝賢導演「悲情城市」，一九八九年拿到威尼斯金獅獎，以小搏大站上國際舞台。

高市府VR FILM LAB計畫進入第六年，從投資、獎助，製作到映演一條龍政策，與法國新影像藝術節等國際結盟，共同製作逾卅部VR作品，連三年入圍威尼斯影展沉浸式單元，黃心健曾獲第七十四屆威尼斯影展最佳VR體驗獎，今年以新作「眼與我（一）」參與雄影世界首映。

沈浸觀影體驗 將是未來觀影趨勢

史哲大膽預言，沈浸觀影體驗（XR）將為下階段觀影趨勢，其中，眼球感應會是一個突破重點。

史哲說，現在的VR體驗頭顯過於笨重，「不能喝咖啡、也吃不到爆米花」，五感中最重要「口感」被拿掉，將來會演進到像戴眼鏡一樣，打破虛擬、真實界線讓VR體驗更生活輕便化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法