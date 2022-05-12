高市各級學校畢典 今年改線上辦理

高市「關懷包得來速」上路，至下午4點後，領取逾2千份。（記者許麗娟攝）

2022/05/12 05:30

國三畢業班會考後至畢典前課程 由各校自行決定是否線上教學

〔記者許麗娟、陳文嬋、方志賢、黃旭磊、劉禹慶／高雄報導〕高雄市昨增三○一一例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，隨疫情升溫，教育局長謝文斌宣布，各級學校今年畢業典禮改線上辦理為原則，國中三年級畢業班於會考後至畢典前的課程，比照高三做法，由各校決定是否改線上教學；此外，高市昨啟動「關懷包得來速」首日，至昨天下午四點後，領取超過二千份。

若採實體教學 學生請假可彈性

謝文斌表示，國三畢業班於下週六、日國中教育會考結束後，學校可視疫情發展，以全三年級為單位改採線上教學，若仍維持實體教學，可因學生個別需求予以彈性准假。

此外，國、高中校園匡列的防疫新制，確診者鄰近座位九宮格學生實施三天防疫假外，考量學生活動、接觸情形，也會視需求擴大匡列接觸人員。

關懷包得來速 首日領取逾2千份

昨天首度上路的「關懷包得來速」，全市有四十個地點，可直接開車或騎車領取，因下雨人潮不多，民眾幫家人代領關懷包非常順暢，多肯定這項措施方便又能避免群聚。市府提醒，領取關懷包切勿搭乘大眾運輸工具，若無法領取，可撥打關懷專線，由里幹事送至家中。

市長陳其邁提醒，關懷包內的快篩試劑，是提供給確診者的同住家人，大人三支、十八歲以下二支，確診者則是居家照護七天後自動解隔、不用快篩，若是在校被匡列為自主應變的學生，由學校發放每人兩支快篩。

澎湖昨新增六十起確診個案，累積案例達到四百二十八例。

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