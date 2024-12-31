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    首頁　>　高雄市

    預防「原子筆」再亂！ 高雄跨年警犬進場卡位

    高雄跨年現場規劃緊急通道。（記者王榮祥攝）

    高雄跨年現場規劃緊急通道。（記者王榮祥攝）

    2024/12/31 16:55

    〔記者王榮祥／高雄報導〕為避免去年高雄跨年的原子筆烏龍，高雄市政府今年於跨年現場安全等級加倍，除規劃緊急通道、編制防踩踏警力小組，警犬也提早進場、跟粉絲一起卡位。

    去年高雄夢時代跨年晚會，台上歌手突喊「有人拿刀」！造成台下群眾騷動，不少人往外推擠，多人跌倒受傷；後經警方調查，證實男子拿的不是刀、是1支原子筆，烏龍一場。

    鑒於去年原子筆經驗，高市府今年對跨年現場有特別規劃，包括設置緊急通道與疏散出入口、劃設觀眾區、增加醫護站及救護車量能，跨年前夕還進行演練，讓與會單位熟悉相關配置。

    高雄跨年今晚18:55登場，有熱情粉絲上週六就到場搭帳棚，今下午累積已有不少人進駐舞台最前方，提前欣賞歌手彩排。

    歌迷之外，高市警方也提早進駐並安排密集巡訪，警犬也跟著到場卡位，為晚上的任務暖身。

    高市府提醒，場域共設置8站醫護站、5站服務台，都配有夜間發光的醒目標示，活動場域非封閉空間，也保留空地作為疏散區域，如發生緊急事件，請民眾依循場域內疏散方向指標，配合工作人員指示移動。各單位都會嚴陣以待，確保跨年活動安全無虞。

    不少歌迷提前到高雄跨年舞台前卡位。（記者王榮祥攝）

    不少歌迷提前到高雄跨年舞台前卡位。（記者王榮祥攝）

    高雄跨年現場周邊設置疏散方向，並掛上大字牌提醒。（記者王榮祥攝）

    高雄跨年現場周邊設置疏散方向，並掛上大字牌提醒。（記者王榮祥攝）

    去年高雄跨年發生原子筆烏龍。（資料照，記者李惠洲攝）

    去年高雄跨年發生原子筆烏龍。（資料照，記者李惠洲攝）

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