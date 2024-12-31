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    首頁　>　高雄市

    高雄男子超車擦撞曳引車、2轎車 僅手腳擦傷

    王男騎機車超車不慎擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛轎車。（讀者提供）

    王男騎機車超車不慎擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛轎車。（讀者提供）

    2024/12/31 14:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名王姓男子今騎車行經鳳山區高鳳一路要回家，先擦撞同向曳引車右後輪，再擦撞路邊2輛轎車「犁田」倒地，命大僅手腳擦傷，警方初步認定王男違規在前行車右側超車，肇事責任明顯，將開罰1200至2400元。

    警方調查，王姓男子（23歲）今騎機車要回家，沿著鳳山區高鳳一路南向北往屏東方向直行，與孔姓男子（42歲）駕駛曳引車同向行駛。

    王男疑因超車不慎，機車先擦撞曳引車右後輪後，機車再擦撞路邊停放2輛自小客車，王男當場「犁田」倒地受傷。

    經送往醫院包紮傷口，王男僅手腳多處擦傷，所幸沒有生命危險；警方對王、孔2人實施酒測，雙方酒精濃度皆為0，確認均無酒駕行為。

    警方調閱現場監視器畫面，初步認定王男超車不當，違規在前行車右側，肇事責任明顯，機車先擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛自小客車，將送往交通大隊進一步判定。

    警方表示，王男在前行車右側超車違反道路交通管理處罰條例第47條第1項第3款規定，將開罰1200元至2400元，呼籲民眾駕車應隨時注意道路狀況，以避免發生交通事故。

    王男騎機車超車不慎擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛轎車。（讀者提供）

    王男騎機車超車不慎擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛轎車。（讀者提供）

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