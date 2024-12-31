高雄男子超車擦撞曳引車、2轎車 僅手腳擦傷

王男騎機車超車不慎擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛轎車。（讀者提供）

2024/12/31 14:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名王姓男子今騎車行經鳳山區高鳳一路要回家，先擦撞同向曳引車右後輪，再擦撞路邊2輛轎車「犁田」倒地，命大僅手腳擦傷，警方初步認定王男違規在前行車右側超車，肇事責任明顯，將開罰1200至2400元。

警方調查，王姓男子（23歲）今騎機車要回家，沿著鳳山區高鳳一路南向北往屏東方向直行，與孔姓男子（42歲）駕駛曳引車同向行駛。

請繼續往下閱讀...

王男疑因超車不慎，機車先擦撞曳引車右後輪後，機車再擦撞路邊停放2輛自小客車，王男當場「犁田」倒地受傷。

經送往醫院包紮傷口，王男僅手腳多處擦傷，所幸沒有生命危險；警方對王、孔2人實施酒測，雙方酒精濃度皆為0，確認均無酒駕行為。

警方調閱現場監視器畫面，初步認定王男超車不當，違規在前行車右側，肇事責任明顯，機車先擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛自小客車，將送往交通大隊進一步判定。

警方表示，王男在前行車右側超車違反道路交通管理處罰條例第47條第1項第3款規定，將開罰1200元至2400元，呼籲民眾駕車應隨時注意道路狀況，以避免發生交通事故。

王男騎機車超車不慎擦撞曳引車右後輪，再擦撞路邊停放2輛轎車。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法