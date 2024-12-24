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    首頁　>　高雄市

    行人又被撞！高雄翁走斑馬線突遭騎士撞上 2人送醫

    蔡男騎車「犁田」受傷，機車還向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車。（讀者提供）

    蔡男騎車「犁田」受傷，機車還向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車。（讀者提供）

    2024/12/24 08:03

    首次上稿 23:50
    更新時間 12-24 08:03

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區曾姓市民昨（23）日晚間走行人穿越道穿越保華二路，突遭蔡姓男子騎機車撞傷，右腳骨折，機車還波及路邊停放轎車，2人雙雙送醫治療；警方初步認定蔡男未禮讓曾翁肇事責任明顯；保安里長謝昆政促市府裝設紅綠燈，以維護民眾通行安全。

    75歲曾翁晚間到鳳翔國中運動後，來到鳳山區保華二路、鳳甲二街口，徒步行走斑馬線，穿越保華二路要回家。

    不料27歲蔡姓男騎士正騎機車沿著鳳甲二街行駛，途經保華二路、鳳甲二街口，疑似燈光昏暗沒看到曾翁，加上路口沒有紅綠燈，當場騎車撞傷曾翁。

    蔡男則騎車「犁田」受傷，機車還向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車；警方據報到場處理，對蔡男實施酒測，確認沒有酒精反應。

    警方呼叫救護車，協助2人送醫，蔡男手腳擦挫傷，曾翁則右腳骨折，必須住院治療，所幸沒有生命危險。

    警方勘驗車禍現場，確認曾翁行走斑馬線穿越馬路，被蔡男騎機車撞傷，初步認定蔡男肇事責任明顯，後續將進一步判定。

    由於肇事路口保華二路、鳳甲二街口大，以保華二路四線車道、鳳甲二街二線車道，且為T字路口，距離鳳翔國中側門約600公尺，附近又有公園，加上夜間燈光昏暗，經常發生車禍，地方陳情裝設紅綠燈多年未果。

    地方認為這個路口很危險，經常發生車禍事故，鳳山區保安里長謝昆政爭取裝設紅綠燈多年未果，如今又發生行人被撞車禍，感嘆「一定要死人才裝」嗎？議員李雅靜爭取4年無下文，促市府裝設紅綠燈，以維護民眾通行路口安全。

    警方認定蔡男違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，未停讓行人先行通過因而肇事致人受傷，將開罰7200至3萬6000元，並吊扣駕駛執照1年。致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照。

    高雄曾翁行走斑馬線突遭騎士撞傷骨折送醫治療。（保安里長謝昆政提供）

    高雄曾翁行走斑馬線突遭騎士撞傷骨折送醫治療。（保安里長謝昆政提供）

    蔡男機車向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車。（保安里長謝昆政提供）

    蔡男機車向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車。（保安里長謝昆政提供）

    高雄曾翁行走斑馬線突遭騎士撞傷骨折送醫治療。（保安里長謝昆政提供）

    高雄曾翁行走斑馬線突遭騎士撞傷骨折送醫治療。（保安里長謝昆政提供）

    蔡男騎車「犁田」受傷，機車還向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車。（讀者提供）

    蔡男騎車「犁田」受傷，機車還向前滑行，擦撞1輛停放路邊轎車。（讀者提供）

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