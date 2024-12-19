「英熙娃娃」愛河灣曝光！陳其邁：等你來玩魷戲

高雄市長陳其邁今晚在臉書PO出巨大英熙照，形容魷點可愛。（翻攝陳其邁臉書）

2024/12/19 23:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕預定本週六在愛河灣登場的巨型「英熙娃娃」提早曝光，高雄市長陳其邁今晚在臉書PO出巨大英熙照、並發文形容「魷點可愛」，引起網友熱烈討論，不過觀光局長高閔琳留言魷點可~怕，但一定要去人擠人。

Netflix影集魷魚遊戲第二季宣傳，以海洋城市高雄為據點，本週六日將在愛河灣推出巨型「英熙娃娃」，並打造主題輕軌列車，活動當日規劃長達10分鐘的魷魚遊戲無人機大秀，高雄流行音樂中心珊瑚礁群也同步舉辦萬人粉紅派對，邀粉絲化身「粉紅守衛」。

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陳其邁今晚PO出巨大英熙照，表示英熙已經迫不及待，提早曝光，感覺魷點可愛，就等你來現場玩魷戲，捕捉期間限定愛河灣。

他說明，12月21日當天有一日限定無人機與萬人粉紅派對，12月21日到明年1月5日則有巨型英熙娃娃、主題輕軌列車。

陳其邁表示，當天會場有相關交通管制，建議參與民眾搭乘大眾運輸工具、步行入場，可從高雄捷運橘線鹽埕埔站 步行約10到15分鐘即可抵達會場，也可從高捷紅線中央公園站步行約15分鐘可到現場。

若搭乘輕軌可至「真愛碼頭」下車，步行5分鐘即可抵達；而當天傍晚17時以後，輕軌「光榮碼頭站」將不停靠，請用路人注意，而「高雄橋」上的角度看不見無人機表演。

對於巨大英熙現身，網友留言「有個角度看起來就像戴了髮捲」、「期待、魷點心動」、「晚上特別有氣氛、冷得發抖」，「夭壽喔！好大的姑媽」，還有網友形容「魷點恐怖」，觀光局長高閔琳也說「魷點可怕，但一定要去現場人擠人」。

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