高雄4車連環撞 1人送醫

高雄4車連環追撞1人受傷送醫，4名駕駛未酒駕肇因待釐清。（圖由民眾提供）

2024/12/19 16:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區澄清路今（19）日上午9時23分，發現4車追撞車禍，1人送醫幸無大礙，經查4人均無酒駕情形，警方調查，63歲顏姓男子駕駛轎車未保持安全距離，追撞前方轎車，偏移車道擦撞前方王姓女子的轎車，後方輪式起重機車來不及停煞，又從後方追撞停於內側車道顏男轎車。

三民二分局表示，顏男駕駛轎車行駛於澄清路（南向北）外側車道，因未保持安全距離追撞前方由陳男（42歲）的轎車，並偏移至內側車道，陳男的轎車再推撞前方王女（26歲）駕駛的轎車，後因駕駛輪式起重機行駛於同向內側車道的楊男（35歲）來不及煞停，又從後方追撞停於內側車道顏男的事故車。

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4駕駛未酒駕 肇因待釐清

警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，現場4位駕駛酒測值皆為零，顏男身體多處擦挫傷送往長庚醫院治療，送醫時意識清醒，另3位駕駛皆無受傷。

初步研判顏姓男駕駛不依規定保持前、後車距離（違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰），詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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