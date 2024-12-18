高雄神農市集12/21、22推「屏東週」好物

高雄神農市集12月21、22日推「屏東週」15家屏東好物。（高雄市農業局提供）

2024/12/18 19:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局神農市集搶手，吸引外縣市來高雄行銷農產品，週六、日（21、22日）與屏東縣政府聯手，邀集15家屏東好物，推出「屏東週」活動，不僅農產品展售與試吃，還有舞台表演與互動遊戲，民眾體驗高屏農業多元性。

農業局打造神農市集，坐落10公頃凹子底森林公園，位居市中心精華地段，民眾消費購買力強，規模超過100攤，成為中南部最大農產直銷市集，每月展售一次超搶手，吸引外縣市搶攤行銷。

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農業局週末推出「屏東週」活動，由屏東縣政府邀集小農們帶來屏東當令最新鮮農產品，從火龍果到芭樂，再到可可與咖啡、香檬及檸檬應有盡有，還有屏東畜牧產品，包括黑豬肉與羊奶製品等。

現場除了展售與試吃，活動搭配舞台表演與互動遊戲，設置農特產品知識問答環節，讓參與者在遊戲中學習屏東農業知識，還有機會贏取屏東特色小禮品，活動也設有集點活動，消費滿額可集點，有機會兌換限量紀念品。

正值冬季裡作盛產季節，神農市集匯集各式冬季農產品如高麗菜、白蘿蔔、花椰菜等，還有六龜區山薑茶、大樹區純正麻油等暖身聖品，提供民眾迎接寒冬。

「神農百味料理秀」邀請主廚曾武祺大秀創意廚藝，以高雄在地永安區龍膽石斑及燕巢區紅龍果、芭樂，搭配大樹區鳳梨，製成冬季開胃精緻料理「龍膽石斑蘸紅龍果糖醋汁」。

食農教育推廣活動邀請蝶Svongvong烘焙坊主理人陳彥君，現場示範運用魯凱族紅藜及美濃白米147加上芋頭粉，製作健康美味的魯凱傳統穀類紅藜飯團。

農業局說，神農市集每月匯集來自雲嘉南高屏百個優選小農共同展售推廣，成為都會區市民與小農的互動平台，提供農民最佳銷售據點，也透過跨縣市合作，擴大行銷通路，共創農民收益。

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