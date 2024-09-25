沒碰撞離去仍涉肇逃！外籍男駕車左轉害騎士「犁田」 民眾攔下報警

外籍艾男駕車左轉，造成黃姓騎士閃車受傷，圖為車禍現場。（讀者提供）

2024/09/25 11:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕孟加拉籍艾姓男子前晚駕車行經楠梓區德民路左轉高楠公路1870巷57弄，黃姓男子騎車沿德民路直行閃車「犁田」，造成手腳輕微擦挫傷，艾男認為未撞到人車，直接駕車離去，熱心民眾從後方追車攔下艾男報警處理，楠梓警方認定艾男涉嫌肇事逃逸，警訊後將他依法送辦。

警方調查，孟加拉籍艾姓男子（44歲）前晚駕駛自小貨車沿著楠梓區德民路東向西方向，從快車道內側左轉高楠公路1870巷57弄之際，疑未注意對向慢車道有直行機車，適逢黃姓男子（37歲）騎機車沿著楠梓區德民路慢車道西向東直行。

據了解，黃男騎車行經楠梓區德民路與高楠公路1870巷57弄口，突見艾男的車左轉嚇一大跳，為了閃避左轉車輛，當場「犁田」摔倒在地，手腳輕微擦挫傷，艾男則認為左轉未撞到人車，直接駕車離去。

熱心民眾目睹車禍，一路騎車從後追逐，攔下艾車拍打車窗，並當場通報警方處理，艾男配合將車輛停放路邊；警方據報到場處理，對2人實施酒測，均無飲酒情事，雙方車輛雖未發生碰撞，但黃男為閃避艾車摔車受傷，具有因果關係仍算交通事故。

警方今表示，艾男致黃男摔車受傷後，駕車離開車禍現場，過程中也未留給對方聯絡方式，就算民眾攔下配合停車，仍涉嫌肇事逃逸，且轉彎車未禮讓直行車，肇事責任明顯，警訊後昨將艾男依肇事逃逸罪嫌偵辦。

警方進一步指出，雙方車輛雖未發生碰撞，但騎士為閃避汽車左轉導致摔倒發生事故，經騎士指證，汽車與這起交通事故仍有相當因果關係，呼籲汽車駕駛人肇事應立即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，以免受罰；若肇事致人受傷或死亡而逃逸，尚須負肇事逃逸刑事責任。

外籍艾男駕車左轉，造成黃姓騎士閃車受傷，圖為車禍現場。（讀者提供）

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