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    首頁　>　高雄市

    高雄2衛生所遭廉政署搜索帶走1員工 衛生局：涉菸害業務違法

    原任職於旗山衛生所1名員工因菸害業務涉違法情事，今年2月被調職到鳳山衛生所，今地檢署前往2衛生所查扣相關證物，並將人帶回調查。（資料照，高雄市衛生局提供）

    原任職於旗山衛生所1名員工因菸害業務涉違法情事，今年2月被調職到鳳山衛生所，今地檢署前往2衛生所查扣相關證物，並將人帶回調查。（資料照，高雄市衛生局提供）

    2024/09/19 12:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市旗山衛生所、鳳山衛生所今（19）日上午突遭廉政署搜索，帶走1名員工並查扣相關證物送往地檢署，高雄市衛生局回應，內部稽查時發現所內辦理菸害業務人員疑涉違法情事，對此展開內部調查，除對涉案同仁記過1次和調職，並將違法資證主動函送相關單位偵辦。

    據了解，該名涉案員工原本任職於旗山衛生所，因涉違法情事被衛生局記過並調職到鳳山衛生所，不過對於其涉案情事，衛生局回應，配合調查，基於偵查不公開，細節不便透露。

    衛生局表示，去年辦理所屬衛生所醫療業務內部稽查時，發現所屬衛生所辦理菸害業務疑涉違法情事，為慎重起見，對涉案同仁及違法情事進行內部調查，依據調查結果於今年2月「行政懲處」涉案同仁記過1次處分，並同時調職；違法資證主動函送相關單位偵辦。

    衛生局說，今日廉政署執行廉政調查，衛生局要求同仁配合相關調查程序，目前衛生所皆正常運作，民眾就醫功能與公衛權益均不受影響。

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