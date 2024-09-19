和女同事牽手散步妻氣炸 百萬年薪保險業務員結婚2週年當天離婚

王姓男子結婚不到2年就被老婆發現與女同事交往過甚，鬧到最後兩人在結婚兩週年當天離婚。（示意圖）

2024/09/19 11:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子剛加入保險業，第一年就拚出百萬年薪，加上新婚、寶寶也才剛出生，人生道路看似光明，沒想到王男竟和女同事散步時牽手被妻子目擊，王妻除了在兩人結婚2週年當天辦好離婚，並提告求償150萬元，法官認為，王男和女同事牽手已逾越正常男女之交往分際，判兩人應賠3萬元。

判決指出，2021年10月25日，王姓男子與愛情長跑多年的女友結婚，婚後他投入職場，成為某知名保險公司的業務員，並在第一年就拚出百萬年薪，公司還在表揚大會上，當著所有同仁的面讚許他：「剛加入滿1年就年薪百萬，而且還生了一個可愛的寶寶。你知道嗎現在年輕人多麼有衝勁，這是我們XX人壽的一個榜樣，一畢業立刻加入我們，才做1年年薪有百萬，除此之外還生了一個娃喔。是人生勝利組」。

不過，王男卻被妻子發現，他和公司的女同事走得很近，女同事坐在王男機車後方時動作親暱，甚至一起散步時還會摟腰、牽手、靠肩、摟抱、頭靠頭相互依偎，妻子怒不可遏，跟王男大吵後，兩人選在結婚2週年當天辦好離婚手續，事後王妻也不放過他們，怒告求償150萬元。

高雄地院審理時，王男否認與女同事出軌，辯稱自己遇到外婆過世，心情不好被女同事看到，女同事只是基於友好情誼安慰他，兩人並沒有發展到下一步；女同事也同樣否認有婚外情，強調自己只是跟王男聊天抒發情緒，並無任何親密交往關係。

但法官檢視王妻提供的照片，發現王男不僅和女同事手牽手同行，更頭靠頭緊密依偎，女同事還主動摟抱王男微笑交談，與一般熱戀中之男女無異，且王男更不能僅因心情不佳，即可罔顧自己仍有婚姻關係之情形下，任意逾越正常男女之交往分際，因此認定兩人侵害王妻權益，判他們應連帶賠償3萬元，可上訴。

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