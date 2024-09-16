高雄亞灣智慧公宅二期招商說明會 11廠商參與

高市副市長林欽榮主持亞灣智慧公宅二期招商說明會台北場。（高市府提供）

2024/09/16 21:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞灣智慧公宅公辦都市更新案9月1日公告招商，今於臺北辦理第二場「亞灣智慧公宅公辦都市更新案」招商說明會，由高市副市長林欽榮主持，向北部開發業者詳述案件資訊與招商條件，吸引11家廠商到場了解。

高市府說明，亞灣智慧公宅基地屬100%市有土地、分二期開發，本案基地北側為第一期，由市府自行興建並已於2022年底動土，預計2027年完工，提供約634戶社宅及托嬰中心、幼兒園、日間照護、社區照顧關懷據點及全齡運動中心等公益設施。

請繼續往下閱讀...

第二期範圍即為本次招商土地，透過公辦都更權利變換方式與民間合作投資，市府分回約650戶社宅及部分店鋪，達成地區公益政策目標。

林欽榮說明，高雄近年積極推動產業轉型，包括中央半導體S廊帶計畫、亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案及亞灣5G AIoT產業，帶動產業投資高雄並創造許多就業機會。

為滿足產業發展衍生居住需求，高雄積極推動社會住宅政策，本案基地位於前鎮區復興三路與啟聖街口，屬亞洲新灣區精華地段，周邊緊鄰高雄總圖、高雄展覽館、流行音樂中心等重大公共設施，僅需步行3分鐘可達輕軌軟體園區站、步行9分鐘可達捷運紅線獅甲站，區域生活機能成熟、便利。

都發局長吳文彥指出，本案基地方正、位處高雄市精華地段，周邊可串連高雄各大重要公共建設，完成更新後高市府部分集中分回且以鄰亞灣公宅一期基地之建築物為優先，以社會住宅及地面一層商業設施為主；實施者分回部分則可自行規劃設計。

本案得申請容積獎勵已納入公開評選文件敘明，以利未來實施者進行整體規劃。更新後之公私土地產權將辦理土地分割，共享周邊生活機能，實現亞洲新灣區產、住一體之城市發展願景；招商至12月30日截止，詳情可參閱高市都發局網站。

高雄亞灣智慧公宅二期啟動招商程序。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法