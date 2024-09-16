響應「街角的貓們」 康裕成：為高雄豐裕里之美盡一份力

高市議長康裕成響應「街角的貓們」裝置藝術活動!（議會提供）

2024/09/16 21:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄區里裝置藝術風潮正夯，高市議長康裕成今參與三民區豐裕里「街角的貓們」藝術裝置，為貓咪裸雕「穿新衫」，為豐裕里之美盡一份力。

豐裕里長謝錫元從事貓咪彩繪藝術多年，成為高雄里長級彩繪藝術家，他籌劃在里內街角進行藝術裝置；議長康裕成熱烈響應「街角的貓們」活動，親自為貓咪裸雕穿新衣，從白色裸雕畫起，用壓克力顏料一層層彩繪。

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康裕成偏愛明亮又有活力的色彩，在謝里長指導下，綠色、紫色、桃紅色、金色層層畫上，畫出一隻神氣活力貓；康裕成表示，她要為豐裕里之美盡一份力，也替中都舊部落展現新活力。

謝錫元力促豐裕里成為友善動物社區，擔任里長6年間全力捉紮流浪貓，將原本80幾隻流浪貓減少為20幾隻，有效改善社區環境，規劃在里內街角展示11隻可愛彩繪貓，改變里民對貓的許多誤解；「街角的貓們」藝術裝置活動所展示的11隻彩繪貓有一隻是康裕成作品，謝錫元說，請各位市民拭目以待，找找康議長的作品在豐裕里哪個街角。

高市議長康裕成響應「街角的貓們」裝置藝術活動!（議會提供）

高市議長康裕成響應「街角的貓們」裝置藝術活動!（議會提供）

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