詐團也會怕？高雄這位「前議員」電話自報家門 對方秒關機

前議員、電台主持人鄭新助。（資料照，翻攝臉書）

2024/09/12 18:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員鄭孟洳今表示，阿嬤接到自稱戶所主任來電、查證是否申請印鑑證明?還說已報警抓人並留電話號碼，曾任多屆市議員的阿公鄭新助回電表明身分並致謝，對方當下愣住、回了不客氣後匆匆掛斷。鄭孟洳再去電時已關機，這是詐騙。

鄭孟洳指出，阿公鄭新助下午突然委託她親自向某戶政主任道歉，提到阿嬤接到戶政電話，對方說自己是戶政主任（假），有人要用阿嬤的名義要申請印鑑證明?所以才打來跟阿嬤確認是否有這件事？阿嬤否認後，對方就說已報警請警察抓人，並留了一支電話號碼，要阿嬤保持聯繫。

接著阿公想了解情況，回撥了那支電話，當電話接通後，阿公表明一下他的身分，然後跟對方道謝，結果對方當下愣住，回了不客氣之後，匆匆掛斷；之後阿公也要她去跟主任道謝（幫他們防堵詐騙），自己剛好也認識戶政主任，就直接打給主任了。

鄭孟洳表示，結果跟主任講完後，主任說她根本沒有打電話，戶政同仁們也都沒有接到這樣的事情，也沒有人打電話給阿嬤或阿公，後來看了一下長輩給的手機號碼（假戶政主任），跟自己認識的戶政主任（本人）電話號碼不一樣。

鄭孟洳好奇之餘，試著回撥這個疑似假戶政主任的電話號碼，結果對方已經關機，轉接語音信箱；她推測這樣的案例可能是詐騙，自己助理也透露家人也遇到同樣的狀況，呼籲民眾提高警覺。

高市議員鄭孟洳（圖）的阿嬤接到詐騙電話，自己的阿公、前市議員鄭新助回電致謝後、對方秒關機。（資料照）

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