不爽女友欠錢還提分手當街砍死她 魚販判刑15年

邱姓魚販在攤前與女友談判破裂，竟拿殺魚刀當街砍死女友。（資料照）

2024/09/12 17:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在金獅湖市場擺攤賣魚的邱姓魚販，不滿女友欠錢不還又提分手，兩人談判時，邱男拿殺魚刀當街砍殺女友11刀，女友傷重慘死，邱男行凶時，剛好被路過的員警撞見，拿甩棍將魚刀打落，並將邱男壓制在地逮捕；高雄地院國民法官審理後，今依殺人罪判邱男徒刑15年。

邱男（55歲）在金獅湖市場擺攤賣魚5年多，死者夏女則從事業務工作，2人皆未婚、交往半年多曾同居，邱男懷疑友女外遇，曾動手教訓她，夏女還因此通報遭家暴；去年3月，夏女欲與邱男分手，但邱男不願意，雙方因此鬧得不愉快。

去年3月16日上午8點多，邱、夏兩人約在魚攤談判，兩人再度吵了起來，邱認為女方欠錢不還又堅提分手，一時氣結拿殺魚刀砍向夏女，夏女背部中刀後，從鼎新路沿巷子跑近300公尺到鼎力路求救，但邱男持刀在後方追著夏女，最後在鼎力路1家飲料店前又遭追上的邱男連砍多刀。

附近民眾看到邱男凶狠拿刀砍人，嚇得不敢靠近，在旁大喊「別再砍了」，正好有刑警大隊人員辦案經過趕緊持甩棍將魚刀打落，並將邱男壓制在地，交給趕來處理的轄區警方，但夏女經送醫搶救，當天即因傷重宣告不治。

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