為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

不爽女友欠錢還提分手當街砍死她 魚販判刑15年

邱姓魚販在攤前與女友談判破裂，竟拿殺魚刀當街砍死女友。（資料照）

邱姓魚販在攤前與女友談判破裂，竟拿殺魚刀當街砍死女友。（資料照）

2024/09/12 17:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在金獅湖市場擺攤賣魚的邱姓魚販，不滿女友欠錢不還又提分手，兩人談判時，邱男拿殺魚刀當街砍殺女友11刀，女友傷重慘死，邱男行凶時，剛好被路過的員警撞見，拿甩棍將魚刀打落，並將邱男壓制在地逮捕；高雄地院國民法官審理後，今依殺人罪判邱男徒刑15年。

邱男（55歲）在金獅湖市場擺攤賣魚5年多，死者夏女則從事業務工作，2人皆未婚、交往半年多曾同居，邱男懷疑友女外遇，曾動手教訓她，夏女還因此通報遭家暴；去年3月，夏女欲與邱男分手，但邱男不願意，雙方因此鬧得不愉快。

去年3月16日上午8點多，邱、夏兩人約在魚攤談判，兩人再度吵了起來，邱認為女方欠錢不還又堅提分手，一時氣結拿殺魚刀砍向夏女，夏女背部中刀後，從鼎新路沿巷子跑近300公尺到鼎力路求救，但邱男持刀在後方追著夏女，最後在鼎力路1家飲料店前又遭追上的邱男連砍多刀。

附近民眾看到邱男凶狠拿刀砍人，嚇得不敢靠近，在旁大喊「別再砍了」，正好有刑警大隊人員辦案經過趕緊持甩棍將魚刀打落，並將邱男壓制在地，交給趕來處理的轄區警方，但夏女經送醫搶救，當天即因傷重宣告不治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
談賭債引殺機一刀刺進心臟 6男判賠515萬元
2024/01/28 16:14

談賭債引殺機一刀刺進心臟 6男判賠515萬元
患思覺失調症弟不滿睡覺被吵醒殺害兄 高院判刑15年
2021/09/07 10:43

患思覺失調症弟不滿睡覺被吵醒殺害兄 高院判刑15年

impression

睿禾控股榮獲2024澳洲紐西蘭商會第十九屆最佳夥伴獎
為女子爭風吃醋 打魚郎持魚槍射死對方判刑15年
2023/02/06 15:23

為女子爭風吃醋 打魚郎持魚槍射死對方判刑15年
恐怖情人刺殺前女友 幫顧幼子「心存善念」獲輕判
2023/09/28 16:55

恐怖情人刺殺前女友 幫顧幼子「心存善念」獲輕判
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播